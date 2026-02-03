Egy őrült NB I-es meccs botránya, amely nehezen csitult el

Nehezen csillapodnak a kedélyek a szombati NB I-es rangadó után, amelyen a Győr és a DVSC 2-2-es döntetlent játszott egymással. A meccs végén megítélt tizenegyes, a két edző összeszólalkozása, a játékvezető ténykedése sokáig ad beszédtémát az NB I kedvelőinek. Mi sem mehettünk el szó nélkül a történtek mellett.

Az NB I nagy meccse után jött a nagy botrány, de a 2-2-nek a Győr örülhetett Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

NB I: élesedik a küzdelem, vérszagra gyűl az éji vad

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a csapatok egy része mintha vérszagra gyűlne, mintha azt éreznék, hogy esély van a Ferencvárost a dobogó legfelső fokáról letaszítani. Hogy a Győr és a DVSC összecsapásának felfokozott indulatai erre lennének visszavezethetők? Vélhetően ez is az egyik oka volt a meccs végi jeleneteknek.