Bíróságra viszi Magyarország a brüsszeli döntést – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Egy őrült NB I-es meccs botránya, amely nehezen csitult el

Nem mindennapi mérkőzést és 2-2-es döntetlent hozott a labdarúgó NB I-ben a Győr és a Debrecen rangadója. A mérkőzés végén megítélt győri tizenegyes, a két edző purparléja sokáig emlékezetes marad. De az sem mindennapos, hogy az NB I egyik rangadója után egy nappal ténybeli tévedésektől hemzsegő Facebook-közleményt jelentessen meg az egyik klub. Mi történt valójában? Erről szól a Rapid Sport legújabb adása.

Nehezen csillapodnak a kedélyek a szombati NB I-es rangadó után, amelyen a Győr és a DVSC 2-2-es döntetlent játszott egymással. A meccs végén megítélt tizenegyes, a két edző összeszólalkozása, a játékvezető ténykedése sokáig ad beszédtémát az NB I kedvelőinek. Mi sem mehettünk el szó nélkül a történtek mellett.

Az NB I nagy meccse után jött a nagy botrány, de a 2-2-nek a Győr örülhetett Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

NB I: élesedik a küzdelem, vérszagra gyűl az éji vad

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a csapatok egy része mintha vérszagra gyűlne, mintha azt éreznék, hogy esély van a Ferencvárost a dobogó legfelső fokáról letaszítani. Hogy a Győr és a DVSC összecsapásának felfokozott indulatai erre lennének visszavezethetők? Vélhetően ez is az egyik oka volt a meccs végi jeleneteknek.

 

