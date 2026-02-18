Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

sebestyén júliapavlova mariasviatchenko alexeipárostéli olimpiaműkorcsolya

Sebestyén Júlia: Hatalmas teljesítmény Pavlováéktól, az érem csak halvány álom volt

Az idei Európa-bajnokságon bronzérmes Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej duó vasárnap a negyedik helyen zárta a milánói–cortinai téli olimpián páros műkorcsolyázásban a rövidprogramot, majd hétfő éjjel kiderült, hogy ugyanezen a helyen fejezték be a szereplésüket. Bár karnyújtásnyira volt a dobogó, az utolsó magyar Európa-bajnok műkorcsolyázó, Sebestyén Júlia szerint semmi okuk nincs a csalódottságra, hiszen az orosz származású, de már évek óta magyar színekben versenyző két fiatal egy hihetetlenül erős mezőnyben bizonyította a felkészültségét.

Molnár László
2026. 02. 18. 8:21
Sebestyén Júlia kiemelte, a magyar páros kűrben már 3. lett, míg legyőzte a korábbi olimpiai bajnokot
Sebestyén Júlia kiemelte, a magyar páros kűrben már 3. lett, míg legyőzte a korábbi olimpiai bajnokot Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej duó az Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára korcsolyázott – a szurkolók és a szakma nagy része szerint gyönyörűen. Ezt támasztja alá, hogy a kűrjükre 141,39 pontot kaptak – ez hatalmas egyéni csúcs –, ráadásul összesítésben 215,26 ponttal zártak, ami szintén rekord volt számukra, méghozzá közel hét ponttal, mindez a negyedik helyre volt elegendő. A 2004-es budapesti műkorcsolya Eb-n aranyérmet szerzett Sebestyén Júlia szerint parádésan teljesítettek, éppen ezért nem kell azon bánkódniuk, hogy egyelőre nem sikerült felállniuk a a dobogóra. Ráadásul ezzel a remek negyedik hellyel Regőczy Krisztina és Sallay András 1980-ban Lake Placidban szerzett ezüstérme óta a legjobb eredményt érték el a magyar műkorcsolyázók közül az ötkarikás játékokon.

Sebestyén Júlia szerint semmi ok a bánkódásra, hiszen a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolya páros hibátalan rövid programot és kűrt mutatott be a téli olimpián
Fotó: AFP

Sebestyén Júlia szerint az érem csak egy halvány álom volt

A Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej duó a Ferencváros versenyzője, és idén egészen parádésan szerepelnek a nemzetközi mezőnyben. A zöld-fehérek korcsolyaszakosztályának vezetője, Sebestyén Júlia szerint két tökéletes futást mutattak be, a kűrben ráadásul a 3. helyen végeztek, azaz csupán egy hajszállal maradtak le a dobogóról. Úgy véli, az elmúlt években folyamatosan kiegyensúlyozottan teljesítettek, amit jeleznek a világversenyeken elért negyedik helyek, valamint az idei Európa-bajnokságon elért harmadik helyük. – Bár karnyújtásnyira volt a dobogó, semmi okuk a csalódottságra, hiszen egy hihetetlenül erős mezőnyben bizonyították a felkészültségüket. Nyolc hasonló tudású pár volt a mezőnyben, akik között csak az aktuális, az adott pillanatban előhozott teljesítmény döntött. Pontszerzésben reménykedett mindenki, az érem csak egy halvány álom volt, azaz semmi esetre sem lehetünk csalódottak. 

A párosunk hatalmas teljesítményét csak még inkább felértékeli, hogy a korábbi olimpiai bajnok kínai, valamint a világbajnok kanadai és olasz párost is megelőzték. Érdemes volt bízni bennük 

– jelentette ki a Fradi.hu kérdésére Sebestyén Júlia.

Műkorcsolya, páros, végeredmény:

  1. Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231,24 pont
  2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 221,75
  3. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219,09
  4. Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej (Magyarország) 215,26

A 2004-es Európa-bajnok műkorcsolyázó külön is kiemelte a sportolókat felkészítő szakmai stáb, Dmitrij Szavin edző és a francia koreográfus Benoit Richaud munkáját, úgy véli, a két tökéletes futásuk – a rövidprogram és a kűr – az ő munkájuknak is nagyban köszönhető. – Talán az egyetlenek voltak, akiknél a kötelező elemek után a felvillanó eredményjelző lámpa mindig zöld volt, azaz egyszer sem kellett visszanézniük a bíróknak az elemeket. Új koreográfussal kezdtek el dolgozni, és biztos, hogy Benoit Richaud-val előre léptek. A sikerben persze elévülhetetlen a Dmitrij Szavin vezette edzői csapat munkája is. Nagy büszkeség, hogy a magyar műkorcsolya láthatóan ott van a sportág világának a palettáján, odafigyelnek rájuk – fogalmazott Sebestyén Júlia, aki abban bízik, hogy sok gyerek kap kedvet a korcsolyázáshoz, azok után, hogy ilyen példaképeik vannak.

A duó Európa-bajnoki bronzérme, illetve az olimpiai 4. helye az esetleges pontozói anomáliák ellenére is megosztja a szurkolókat. Van, aki szerint ők már a magyar sikerekért, magyar színekben küzdenek, míg mások azt mondják, ők orosznak születtek, a honosításuk ellenére nem az itthon kinevelt hazai sportolók érték el ezt az eredményt.

Regőczy Krisztina szerint csak az alkothat jogos kritikát a pontozásról, aki a helyszínen élőben látta a kűröket
Regőczy Krisztina szerint csak az alkothat jogos kritikát a pontozásról, aki a helyszínen élőben látta a kűröket. Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Regőczy Krisztina: Csak az kritizálhat, aki a helyszínen, élőben látta a kűröket

Az 1980-as, Lake Placidben rendezett téli olimpián történtek mintha újra megelevenedtek volna a jelenleg is zajló milánói–cortinai ötkarikás játékokon, ugyanis arról szólnak a hírek, hogy a páros műkorcsolyában a magyar színekben induló Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej duó azért végzett a negyedik helyen hétfőn, mert lepontozták őket, így lemaradtak a dobogóról. A 46 évvel ezelőtt jégtáncban Sallay András oldalán olimpiai ezüstérmes Regőczy Krisztina lapunknak kijelentette, csak az tehet igazságot Pavlováék ügyében, aki a helyszínen, élőben látta a kűröket, hiszen a legjobb hat olyan magas szinten versenyez, hogy nüanszok döntik el, ki melyik helyen végez. – Én nem láttam a helyszínen a legjobbak kűrjeit, így nem akarok állást foglalni a pontozók munkájáról. Mindenesetre annyit elmondhatok, hogy annyi kis nüansz alapján dől el, hogy abban a pillanatban ki teljesít jobban. Egy olimpián a legjobb hat fantasztikus tudással rendelkezik, a pillanat töredék része alatt eldőlhetnek a helyezések.

A mi időnkben egyáltalán nem volt divat, hogy bíráljuk a pontozókat, mi maximum belül éreztük, hogy a hibátlan teljesítményünk akár aranyat is érhetett volna.

– Mi négy évtizeddel később, amikor eljutottak hozzánk bizonyos részletek, kezdtük el feszegetni, mi is történt Lake Placidben – jelentette ki Regőczy Krisztina.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.