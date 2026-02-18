Sebestyén Júlia: Hatalmas teljesítmény Pavlováéktól, az érem csak halvány álom volt

A Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej duó az Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára korcsolyázott – a szurkolók és a szakma nagy része szerint gyönyörűen. Ezt támasztja alá, hogy a kűrjükre 141,39 pontot kaptak – ez hatalmas egyéni csúcs –, ráadásul összesítésben 215,26 ponttal zártak, ami szintén rekord volt számukra, méghozzá közel hét ponttal, mindez a negyedik helyre volt elegendő. A 2004-es budapesti műkorcsolya Eb-n aranyérmet szerzett Sebestyén Júlia szerint parádésan teljesítettek, éppen ezért nem kell azon bánkódniuk, hogy egyelőre nem sikerült felállniuk a a dobogóra. Ráadásul ezzel a remek negyedik hellyel Regőczy Krisztina és Sallay András 1980-ban Lake Placidban szerzett ezüstérme óta a legjobb eredményt érték el a magyar műkorcsolyázók közül az ötkarikás játékokon.

Sebestyén Júlia szerint az érem csak egy halvány álom volt

A Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej duó a Ferencváros versenyzője, és idén egészen parádésan szerepelnek a nemzetközi mezőnyben. A zöld-fehérek korcsolyaszakosztályának vezetője, Sebestyén Júlia szerint két tökéletes futást mutattak be, a kűrben ráadásul a 3. helyen végeztek, azaz csupán egy hajszállal maradtak le a dobogóról. Úgy véli, az elmúlt években folyamatosan kiegyensúlyozottan teljesítettek, amit jeleznek a világversenyeken elért negyedik helyek, valamint az idei Európa-bajnokságon elért harmadik helyük. – Bár karnyújtásnyira volt a dobogó, semmi okuk a csalódottságra, hiszen egy hihetetlenül erős mezőnyben bizonyították a felkészültségüket. Nyolc hasonló tudású pár volt a mezőnyben, akik között csak az aktuális, az adott pillanatban előhozott teljesítmény döntött. Pontszerzésben reménykedett mindenki, az érem csak egy halvány álom volt, azaz semmi esetre sem lehetünk csalódottak.

A párosunk hatalmas teljesítményét csak még inkább felértékeli, hogy a korábbi olimpiai bajnok kínai, valamint a világbajnok kanadai és olasz párost is megelőzték. Érdemes volt bízni bennük

– jelentette ki a Fradi.hu kérdésére Sebestyén Júlia.

Műkorcsolya, páros, végeredmény: Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231,24 pont Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 221,75 Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219,09 Pavlova Maria, Szvjatcsenko Alekszej (Magyarország) 215,26

A 2004-es Európa-bajnok műkorcsolyázó külön is kiemelte a sportolókat felkészítő szakmai stáb, Dmitrij Szavin edző és a francia koreográfus Benoit Richaud munkáját, úgy véli, a két tökéletes futásuk – a rövidprogram és a kűr – az ő munkájuknak is nagyban köszönhető. – Talán az egyetlenek voltak, akiknél a kötelező elemek után a felvillanó eredményjelző lámpa mindig zöld volt, azaz egyszer sem kellett visszanézniük a bíróknak az elemeket. Új koreográfussal kezdtek el dolgozni, és biztos, hogy Benoit Richaud-val előre léptek. A sikerben persze elévülhetetlen a Dmitrij Szavin vezette edzői csapat munkája is. Nagy büszkeség, hogy a magyar műkorcsolya láthatóan ott van a sportág világának a palettáján, odafigyelnek rájuk – fogalmazott Sebestyén Júlia, aki abban bízik, hogy sok gyerek kap kedvet a korcsolyázáshoz, azok után, hogy ilyen példaképeik vannak.