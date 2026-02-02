magyar légióTóth Alexszalai attilaSzalai AttilaKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier LeagueSallai RolandLiverpool FC

Szoboszlai továbbra is húzza a Liverpoolt, Varga gólt fejelt a görög rangadón

Eseményekben gazdag hetet tudhat maga mögött a magyar légió. A hetek óta remeklő Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában gólpasszt adott a Liverpoolban, s külön öröm, hogy a Vörösöknél Kerkez Milos is kiosztotta első asszisztját a Premier Leauge-ben. Tóth Alex ismét győztes csapat tagja volt a Bournemouth-ban. A Bundesligában Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig viszont kikapott, és Schäfer Andrással a soraiban az Union Berlin is vereséget szenvedett. Varga Barnabás megszerezte első gólját a görög AEK Athén csapatában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 5:30
Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is remekelt a magyar légió tagjaként a Liverpool csapatában Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Angliától kezdve Németországon át Törökországban, Franciaországban, Belgiumban és Görögországban is megnéztük, hogyan teljesítettek a pályára kerülő magyar légió tagjai. Többen remek játékkal hálálták meg a beléjük vetett bizalmat, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos remekelt a Liverpoolban, Varga Barnabás megszerezte első gólját az AEK Athénban, de sajnos akadtak olyanok is, akiknek kudarcokat hozott a múlt hét.

Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligája után a Premier League-ben is gólpasszt adott a Liverpoolban a magyar légió tagjaként
Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligája után a Premier League-ben is gólpasszt adott a Liverpoolban a magyar légió tagjaként Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez a Newcastle, Szoboszlai a Qarabag ellen adott gólpasszt 

Kezdjük a sor a Premier Leauge-gel, ahol büszkeségünkre immár három magyar játékos is szerepel.  A Liverpool hátrányból fordítva 4-1-re győzött a vendég Newcastle United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A Vörösök kezdőcsapatában ezúttal is helyet kapott Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik, utóbbi viszont – az idény során nem először – jobbhátvédként. A Szarkák játékosa Anthony Gordon vezető gólja után Hugo Ekitike duplájával fordított a hazai csapat, a második találatnál Kerkez indította a francia támadót. A magyar válogatott balhátvéd első gólpasszát jegyezte a Vörösök mezében. Térfélcserét követően a német Florian Wirtz talált be, majd Ibrahima Konaté állította be a 4-1-es végeredményt. Szoboszlai a Bajnokok Ligája zárófordulójában osztott ki gólpasszt a Qarabag elleni 6-0-ás győzelemmel zárult meccsen. Szoboszlai eddig 8 gólt és 7 asszisztot jegyez az idei szezonban az angol bajnoknál.

A Premier League harmadik magyar légiósa, Tóth Alex januárban rekordösszegért igazolt a magyar bajnokságból Angliába, az FTC helyett immár a Bournemouth középpályása a magyar válogatott húszéves futballistája. A Liverpool elleni győztes bemutatkozása után Tóth Alex a Wolverhampton ellen is lehetőséget kapott. A magyar középpályás ezúttal is a hajrában lépett pályára: Tóth a 86. percben Álex Jiménez helyét foglalta el, 1-0-ra vezetett ekkor a Bournemouth, amely végül 2-0-ra nyert. A magyar játékos  eddig mindkét meccsét megnyerte a Premier League-ben.

Tóth Alex is ünnepelte a Bournemouth gólját, a magyar középpályás már két győztes meccsen van túl a Premier League-ben
Tóth Alex (27-es szám) is ünnepelte a Bournemouth gólját, a magyar középpályás már két győztes meccsen van túl a Premier League-ben Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az angol másodosztályban ( Championship) szereplő West Bromwich a Portsmouth otthonában szenvedett 3-0-ás vereséget, Callum Styles a második félidőben állt be a vendégeknél. A kapus Tóth Balázs sem járt jobban a múlt hétvégén, a magyar hálóőrrel a soraiban a Blackburn ugyanis hazai pályán kapott ki 1-0-ra a Hull City együttesétől. A West Bromwich jelenleg a huszonegyedik, a Blackburn a huszonkettedik a huszonnégycsapatos bajnokságban. Az angol harmadosztályban (League One) szereplő Plymouth múlt kedden 1-1-es döntetlen játszott a Mansfielddel, Szűcs Kornél csak a kispadon kapott helyet, a szombati Stockport County elleni idegenbeli 2-1-es vereséggel záruló meccsen a keretbe sem került be a magyar védő. Az angol negyedik vonalban (League Two) szereplő Grimsby-ben Turi Géza Dávid nyolcvankét percet töltött a pályán a Colchester elleni 1-0-ás idegenbeli győztes meccsen, majd a Milton Keynes elleni hazai 2-2-es döntetlennel végződő találkozón a cserepadról szállt be az utolsó három percben.

Gulácsiék és Schäferék is kikaptak

Sajnos nem sok babér termett a magyar labdarúgóknak a Bundesligában. Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig és a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin is kikapott a német labdarúgó-bajnokság múlt szombati játéknapján. A lipcsei együttes 2-1-es veresége nagyobb meglepetés, ugyanis a meccset a 16., osztályozós helyről kezdő Mainzcal szemben maradtak alul, ráadásul hazai pályán. Gulácsi és Orbán is végig a pályán volt a lipcsei csapatban, amely múlt kedden is csak 1-1-es döntetlent játszott a St Pauli otthonában. 

Gulácsi Péter hiába mutatott be bravúrokat, a Lipcse kikapott a Mainztól
Gulácsi Péter hiába mutatott be bravúrokat, a Lipcse kikapott a Mainztól Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Schäferék a tabellán harmadik, remek formában lévő, hat meccse veretlen Hoffenheim vendégeként léptek pályára. A magyar válogatott középpályás 0-3-nál, csereként állt be, csapata pedig végül 3-1-es vereséget szenvedett. A fővárosi gárda immár öt kör óta nyeretlen.  A német másodosztályban szereplő Hertha vasárnap 2-2-es döntetlent játszott a Darmstadt ellen, Dárdai Márton végigjátszotta a találkozót, a berliniek a hetedikek a tabellán. A Galatasaray magyar játékosa Sallai Roland csapata egyik legjobbja volt a Manchester City otthonában a Bajnokok Ligája zárófordulójában, de a törökök így sem tudták megakadályozni, hogy Pep Guardiola csapata 2-0-ás győzelmet arasson a vendégek felett. A török bajnokságban a Kayserispor elleni 4-0-ás győztes meccsen hatvanöt percet töltött a pályán a magyar labdarúgó. A Rizespor magyar játékosa, Mocsi Attila végigjátszotta a Basaksehir elleni mérkőzést, amely 2-2-es döntetlennel zárult. 

A Ferencvárostól januárban a görög AEK Athénhoz szerződő magyar válogatott támadó, Varga Barnabás csereként állt be az Olimpiakosz ellen rangadón, s a beállása után két perccel egyből gólt fejelt Razvan Marin beadása után. 

A magyar támadó ezzel első gólját szerezte a görög bajnokságban, de csapata nem tudta megnyerni a meccset, mert  Mehdi Taremi hosszabbításban szerzett tizenegyesével kiegyenlített az Olimpiakosz (1-1).

A francia élvonalban futballozó Loic Nego hetvennyolc percet kapott a Lens elleni 1-0-ra megnyert bajnokin a Le Havre csapatában. Az izraeli Hapoel Petah-Tikva színeiben futballozó Koszta Márk a második félidő közepén csereként állt be a vendég FC Ashdod ellen, amelyet 2-0-ra nyertek meg a hazaiak. A belga másodosztályban szereplő Lommel játékosa Vancsa Zalán az FC Liege ellen hatvannyolc percet kapott, a Lommel 1-0-ra nyert. A magyar csatárnak a szombati Patro Eisden elleni 1-1-es döntetlennel végződő találkozón már csak egy félidő jutott.

Sorozatban a harmadik bajnokiján maradt nyeretlen a lengyel élvonalban a Pogon Szczecin, amely  2-1-es vereséget szenvedett a Motor Lublin otthonában. A vendégeknél ezen a mérkőzésen mutatkozott be Szalai Attila, aki kezdőként végigjátszotta az összecsapást.

A Liverpool győzelme a Newcastle United ellen:

 

