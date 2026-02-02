Szoboszlai továbbra is húzza a Liverpoolt, Varga gólt fejelt a görög rangadón

Angliától kezdve Németországon át Törökországban, Franciaországban, Belgiumban és Görögországban is megnéztük, hogyan teljesítettek a pályára kerülő magyar légió tagjai. Többen remek játékkal hálálták meg a beléjük vetett bizalmat, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos remekelt a Liverpoolban, Varga Barnabás megszerezte első gólját az AEK Athénban, de sajnos akadtak olyanok is, akiknek kudarcokat hozott a múlt hét.

Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligája után a Premier League-ben is gólpasszt adott a Liverpoolban a magyar légió tagjaként Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez a Newcastle, Szoboszlai a Qarabag ellen adott gólpasszt

Kezdjük a sor a Premier Leauge-gel, ahol büszkeségünkre immár három magyar játékos is szerepel. A Liverpool hátrányból fordítva 4-1-re győzött a vendég Newcastle United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A Vörösök kezdőcsapatában ezúttal is helyet kapott Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik, utóbbi viszont – az idény során nem először – jobbhátvédként. A Szarkák játékosa Anthony Gordon vezető gólja után Hugo Ekitike duplájával fordított a hazai csapat, a második találatnál Kerkez indította a francia támadót. A magyar válogatott balhátvéd első gólpasszát jegyezte a Vörösök mezében. Térfélcserét követően a német Florian Wirtz talált be, majd Ibrahima Konaté állította be a 4-1-es végeredményt. Szoboszlai a Bajnokok Ligája zárófordulójában osztott ki gólpasszt a Qarabag elleni 6-0-ás győzelemmel zárult meccsen. Szoboszlai eddig 8 gólt és 7 asszisztot jegyez az idei szezonban az angol bajnoknál.

A Premier League harmadik magyar légiósa, Tóth Alex januárban rekordösszegért igazolt a magyar bajnokságból Angliába, az FTC helyett immár a Bournemouth középpályása a magyar válogatott húszéves futballistája. A Liverpool elleni győztes bemutatkozása után Tóth Alex a Wolverhampton ellen is lehetőséget kapott. A magyar középpályás ezúttal is a hajrában lépett pályára: Tóth a 86. percben Álex Jiménez helyét foglalta el, 1-0-ra vezetett ekkor a Bournemouth, amely végül 2-0-ra nyert. A magyar játékos eddig mindkét meccsét megnyerte a Premier League-ben.

Tóth Alex (27-es szám) is ünnepelte a Bournemouth gólját, a magyar középpályás már két győztes meccsen van túl a Premier League-ben Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az angol másodosztályban ( Championship) szereplő West Bromwich a Portsmouth otthonában szenvedett 3-0-ás vereséget, Callum Styles a második félidőben állt be a vendégeknél. A kapus Tóth Balázs sem járt jobban a múlt hétvégén, a magyar hálóőrrel a soraiban a Blackburn ugyanis hazai pályán kapott ki 1-0-ra a Hull City együttesétől. A West Bromwich jelenleg a huszonegyedik, a Blackburn a huszonkettedik a huszonnégycsapatos bajnokságban. Az angol harmadosztályban (League One) szereplő Plymouth múlt kedden 1-1-es döntetlen játszott a Mansfielddel, Szűcs Kornél csak a kispadon kapott helyet, a szombati Stockport County elleni idegenbeli 2-1-es vereséggel záruló meccsen a keretbe sem került be a magyar védő. Az angol negyedik vonalban (League Two) szereplő Grimsby-ben Turi Géza Dávid nyolcvankét percet töltött a pályán a Colchester elleni 1-0-ás idegenbeli győztes meccsen, majd a Milton Keynes elleni hazai 2-2-es döntetlennel végződő találkozón a cserepadról szállt be az utolsó három percben.