téli olimpia 2026nemzetközi Sportdöntőbíróságcurling

Teljes kudarchoz vezetett a botrányos olasz döntés a hazai olimpián

Stefania Constantini nem tudja úgy élvezni a hazai téli olimpiáját, ahogy tervezte. Az olasz curlingszövetség az utolsó pillanatban változtatott a csapatán, a szervezet technikai igazgatójának a lánya, Rebecca Mariani került a csapatba Angela Romei helyett. Constantini kiállt Romei mellett, aki a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) is kereste az igazát, de hiába. Az eredmény? Első öt meccsét mind elveszítette az olasz csapat az olimpia női curlingtornáján.

Koczó Dávid
2026. 02. 17. 5:17
Angela Romei éveken át az olasz válogatott tagja volt, de a hazai téli olimpiáról lemaradt a szövetségi igazgató lánya miatt, Stefania Constantini hiába állt ki mellette Fotó: TT News Agency via AFP/Jonas Ekstromer
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Olaszország nem tartozik a legnagyobb curlingnemzetek közé. A 2006-os torinói olimpia idején amatőrök képviselték a rendező országot az ötkarikás curlingtornán, de az akkori kezdőlöketet kihasználva fejlődésnek indult a sportág Itáliában. Négy éve Pekingben Stefania Constantini és Amos Mosaner duója aranyérmes lett a vegyes párosok versenyében, így az újabb olaszországi téli olimpia előtt már komoly várakozás előzte meg a cortinai curlingtornákat. Constantini és Mosaner ismételni nem tudott, de azért a bronzérmet megszerezte odahaza, majd a páros női tagja kiosztotta hazája szövetségét, Angela Romei miatt. Marco Mariani, az olasz szövetség technikai igazgatója botrányos döntést hozott az olimpia előtt.

Marta Lo Deserto, Stefania Constantini és Elena Mathis állandó csapattársuk, Angela Romei nélkül kénytelenek játszani a milánói–cortinai téli olimpia curling tornáján
Marta Lo Deserto, Stefania Constantini és Elena Mathis állandó csapattársuk, Angela Romei nélkül kénytelenek játszani a milánói–cortinai téli olimpia curlingtornáján Fotó: AFP/Odd Andersen

Az olasz női válogatott Pekingben nem volt tagja az olimpiai mezőnynek, de a fiatal csapat 2023-ban Európa-bajnoki ezüstérmes lett, Stefania Constantini, Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli és Marta Lo Deserto alkotta az együttest. Az összeállítás azóta sem változott, csupán a sorrendet, illetve azt variálta a csapat, hogy éppen melyik versenyen ki volt a tartalék – legtöbbször Lo Deserto.

Olasz botrány: a sportvezető a saját lányát tette az olimpiai csapatba

Curlingben az összeszokottság nagyon fontos, az egész idényben együtt küzdő csapatokat nem szokás szétszedni. Az olaszok mégis kipenderítették néhány héttel az olimpia előtt a csapatból Romeit, Rebecca Mariani került a helyére.

A váltás arculcsapásként érte a teljes olasz csapatot, s nehéz nem azt érezni, hogy a döntés mögött a szövetség technikai igazgatója, Marco Mariani áll, a kedvezményezett Rebecca édesapja.

Az olasz szövetség persze más indokot adott: „Rebecca Mariani mind a négy szerepet képes betölteni a csapatban, míg Romei mindig csak egyet látott el.”

Jól hangzik, csak éppen nem igaz, Romei első és második ember (lead és second) is volt a csapatban az elmúlt években.

– Ha taktikai döntés lett volna, sokkal korábban kipróbálhatták volna, hogy felmérjék a lehetőségeket – mutatott rá Romei, aki egyenesen a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordult az ügyben. A CAS azonban nem talált elég bizonyítékot a nepotizmusra.

Constantini Romei mellett összeomlott az olasz csapat

Stefania Constantini mindeközben a vegyes párosok versenyére igyekezett koncentrálni. A harmadik hely nem rossz eredmény, bár azt figyelembe véve, hogy Mosanerrel mind a legutóbbi olimpiát, mind a tavalyi világbajnokságot veretlenül nyerték meg, kisebb csalódásként is értékelhető.

Constantini Cortina d’Ampezzóban abszolút hazai csarnokban szerepelhet az olimpián, hiszen itt tanult meg játszani. A beteljesült álom helyett azonban arról Romei helyzetéről beszélt, akihez odarohant a vegyes páros megnyert bronzmeccse után, és megölelte.

Egész héten a legjobb barátom és csapattársam, Angela Romei kommentálta a meccseinket. Meg akartam vele osztani az olimpiai élményt, de ez nem lehetséges. A kihagyása emlékezetes pillanat nekünk

 – hangsúlyozta Constantini, s utóbbi mondatát nyilván nem jó értelemben értette. Finoman, de odaszúrt a szövetségnek.

Az olasz női csapat kapitánya (skip) ugyan biztosított mindenkit, hogy átérzik az olimpia fontosságát, az olasz szereplésre azonban jól láthatóan rányomta a bélyegét az olimpia előtti botrány.

Constantiniék az első öt meccsüket kivétel nélkül elveszítették, s bár hétfő este végre összejött egy győzelem, az elődöntőbe jutásra már nincs reális esély. S mindezt Mariani a csapattársai által nem kívánt tartalékként figyelhette eddig.

Egyértelmű, hogy senki sem járt jól.

Curling: Kanada csalása, a címvédő svédek leszerepeltek

Nem ez volt a cortinai curlingtorna egyetlen botránya: a kanadai férficsapat játékosa, Marc Kennedy trágárságok közepette utasította vissza a svéd vádakat, hogy csalt volna az egyik köve elengedésekor, a videófelvételek azonban másról árulkodtak. Erre az volt a kanadai válasz, hogy ahonnan felvették Kennedyt, onnan nem is lett volna szabad, hogy kamerázzon bárki.

A svédeknek azonban nem ez a balhé volt a legnagyobb gondjuk: bár címvédőként érkezett, Niklas Edin csapata leszerepelt Cortina d’Ampezzóban, eddigi hat meccséből Svédország egyet tudott csak megnyerni, csak elméleti esély maradt az elődöntőbe jutásra. Egyedül Rasmus Wrana lehet boldog a csapatból, ő ugyanis a múlt héten vegyes párosban a testvérével, Isabellával történelmi aranyat szerzett.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekdonald trump

Aranykor Amerikával

Szőcs László avatarja

Hazánk messze a népességarányos vagy gazdasági súlya felett nyom a latba a világpolitikában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu