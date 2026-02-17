Teljes kudarchoz vezetett a botrányos olasz döntés a hazai olimpián

Olaszország nem tartozik a legnagyobb curlingnemzetek közé. A 2006-os torinói olimpia idején amatőrök képviselték a rendező országot az ötkarikás curlingtornán, de az akkori kezdőlöketet kihasználva fejlődésnek indult a sportág Itáliában. Négy éve Pekingben Stefania Constantini és Amos Mosaner duója aranyérmes lett a vegyes párosok versenyében, így az újabb olaszországi téli olimpia előtt már komoly várakozás előzte meg a cortinai curlingtornákat. Constantini és Mosaner ismételni nem tudott, de azért a bronzérmet megszerezte odahaza, majd a páros női tagja kiosztotta hazája szövetségét, Angela Romei miatt. Marco Mariani, az olasz szövetség technikai igazgatója botrányos döntést hozott az olimpia előtt.

Marta Lo Deserto, Stefania Constantini és Elena Mathis állandó csapattársuk, Angela Romei nélkül kénytelenek játszani a milánói–cortinai téli olimpia curlingtornáján Fotó: AFP/Odd Andersen

Az olasz női válogatott Pekingben nem volt tagja az olimpiai mezőnynek, de a fiatal csapat 2023-ban Európa-bajnoki ezüstérmes lett, Stefania Constantini, Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli és Marta Lo Deserto alkotta az együttest. Az összeállítás azóta sem változott, csupán a sorrendet, illetve azt variálta a csapat, hogy éppen melyik versenyen ki volt a tartalék – legtöbbször Lo Deserto.

Olasz botrány: a sportvezető a saját lányát tette az olimpiai csapatba

Curlingben az összeszokottság nagyon fontos, az egész idényben együtt küzdő csapatokat nem szokás szétszedni. Az olaszok mégis kipenderítették néhány héttel az olimpia előtt a csapatból Romeit, Rebecca Mariani került a helyére.

A váltás arculcsapásként érte a teljes olasz csapatot, s nehéz nem azt érezni, hogy a döntés mögött a szövetség technikai igazgatója, Marco Mariani áll, a kedvezményezett Rebecca édesapja.

Az olasz szövetség persze más indokot adott: „Rebecca Mariani mind a négy szerepet képes betölteni a csapatban, míg Romei mindig csak egyet látott el.”

Jól hangzik, csak éppen nem igaz, Romei első és második ember (lead és second) is volt a csapatban az elmúlt években.