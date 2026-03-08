MTKBognár IstvánSzatmári CsabaDVTK

Bognár István elárulta, mi a kiesőjelölt MTK legnagyobb problémája, és magára is utalhatott

Senkinek sem jó 1-1-es döntetlen született az Új Hidegkuti Nándor Stadionban az MTK–DVTK mérkőzésen. A kiesés elől menekülő csapatok csatája sokáig a vendégeknek állt, védőjük, Szatmári Csaba szerint nincsenek hatalmas bajban. Bognár István lapunknak elárulta, nem a nyomás miatt teljesít gyengén a fővárosi együttes. Az MTK középpályása szerint visszaestek a kulcsembereik, nem is döntetlennel, inkább a mutatott produkciójuk miatt elégedetlen.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 08. 18:54
Bognár István Budapest, 2025. február 2. Ibrahim Cissé (j), az FTC és Bognár István, az MTK játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában játszott Ferencvárosi TC-MTK Budapest mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. február 2-án. MTI/Szigetváry Zsolt
Bognár István (balra) és az MTK a labda mellett immár a tabellára is figyelhet Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az MTK Budapest 1-1-es döntetlent játszott a Diósgyőrrel a labdarúgó NB I 25. fordulójában, így megőrizte a bennmaradást érő 10. pozícióját a már kiesőhelyen álló riválisával szemben. Megoszlanak a vélemények, hogy ez kinek jó vagy sem. Bognár István, az MTK középpályása önkritikus, és elismeri, a mérkőzés teljes képe alapján ki is kaphatott volna a fővárosi csapat.

Bognár István
Bognár István (balra) sem élete formájában játszott a DVTK és szatmári Csaba ellen Fotó: Facebook/DVTK

– Elégedetlenek vagyunk, de inkább a saját teljesítményünk miatt. Nem érdemeltünk többet szerintem egy pontnál. Pedig úgy készültünk, hogy ezt a meccset meg kellett volna nyernünk. Fontos lett volna a három pont. Reális a döntetlen, és valljuk be: nem volt egy jó mérkőzés. Azt is mondhatnám, legalább a Diósgyőr nem szerzett három pontot ellenünk – értékelt lapunknak Bognár István.

Bognár István hiányérzete

Az MTK Budapest immár 6 forduló óta nyeretlen, s mindössze két ponttal gyűjtött többet 25 kör alatt, mint a kiesőhelyen álló DVTK. Kérdés, a nyomás miatt teljesítenek gyengén a kék-fehérek.

Nem hiszem, hogy rányomja a bélyegét a teljesítményünkre az, hogyan állunk. Egy hónapja nem voltunk ilyen helyzetben, és akkor sem tudtunk meccset nyerni. Nem fognám a nyomásra. Eljutottunk oda, hogy most már hátrafelé kell néznünk a tabellán. A következő hetekben fog kiderülni, mire jutunk. Elkezdődött a versenyfutás a bennmaradásért

 – reagált felvetésünkre a 34 éves irányító, aki 3 gólnál és 9 asszisztnál tart a bajnoki szezonban.

– Visszaesett a kulcsjátékosok teljesítménye, ez probléma. Összességében volt egy-két lyuk, a csapatvédekezésünk mégis rendben van. A támadójátékunkban nem érzem az átütőerőt, ezen javítanunk kell – nem mondta ki, de utalhatott magára is Bognár István.

Bizakodó diósgyőri védő

Az MTK mellett a DVTK az elmúlt évtizedek legnagyobb liftezője az első és a másodosztály között. A borsodi gárda számára látatlanban nem rossz, hogy idegenben nem kapott ki, ugyanakkor a meccs képe alapján, főképp első 65 percét látva, győzhetett, s előzhetett volna. 

Arra jó, hogy az MTK nem tudott elmenni tőlünk, de a mi helyzetünk nem változott. Ha innentől kezdve azon csapatok ellen, amelyek közel vannak hozzánk, megcsináljuk a dolgunkat, stabilan hozzuk az eredményeket, nem lehet gond. Nem mondanám, hogy hatalmas bajban vagyunk, a mi kezünkbe vehetjük a sorsunkat, ha el tudunk indulni

 – mondta lapunknak Szatmári Csaba. A DVTK belső védője optimista, ugyanakkor az edzőváltást, Vladimir Radenkovics távozását s Nebojsa Vignjevics érkezését nem kívánta kommentálni. 

– Nem szoktam nyilatkozni ilyenekről. Persze új impulzust jelenthet az edzőváltás. Lehet pozitív és negatív is, a jövő majd eldönti.

Nyolc fordulóval az NB I 2025/2026-os szezonjának vége előtt a kiesőhelyen álló Diósgyőr hátránya két pont az MTK, három a vasárnap este a Ferencvárost fogadó Nyíregyházához képest. Szatmári Csabáék legközelebb a sereghajtó Kazincbarcikát fogadják.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekMagyar Péter

A hamis pátosz politikája

Lázár Emese avatarja

A politikai show harsány. A retorika túlfűtött. A történelmi párhuzamok egyre meghökkentőbbek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.