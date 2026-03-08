Bognár István elárulta, mi a kiesőjelölt MTK legnagyobb problémája, és magára is utalhatott

Az MTK Budapest 1-1-es döntetlent játszott a Diósgyőrrel a labdarúgó NB I 25. fordulójában, így megőrizte a bennmaradást érő 10. pozícióját a már kiesőhelyen álló riválisával szemben. Megoszlanak a vélemények, hogy ez kinek jó vagy sem. Bognár István, az MTK középpályása önkritikus, és elismeri, a mérkőzés teljes képe alapján ki is kaphatott volna a fővárosi csapat.

Bognár István (balra) sem élete formájában játszott a DVTK és szatmári Csaba ellen Fotó: Facebook/DVTK

– Elégedetlenek vagyunk, de inkább a saját teljesítményünk miatt. Nem érdemeltünk többet szerintem egy pontnál. Pedig úgy készültünk, hogy ezt a meccset meg kellett volna nyernünk. Fontos lett volna a három pont. Reális a döntetlen, és valljuk be: nem volt egy jó mérkőzés. Azt is mondhatnám, legalább a Diósgyőr nem szerzett három pontot ellenünk – értékelt lapunknak Bognár István.

Bognár István hiányérzete

Az MTK Budapest immár 6 forduló óta nyeretlen, s mindössze két ponttal gyűjtött többet 25 kör alatt, mint a kiesőhelyen álló DVTK. Kérdés, a nyomás miatt teljesítenek gyengén a kék-fehérek.

Nem hiszem, hogy rányomja a bélyegét a teljesítményünkre az, hogyan állunk. Egy hónapja nem voltunk ilyen helyzetben, és akkor sem tudtunk meccset nyerni. Nem fognám a nyomásra. Eljutottunk oda, hogy most már hátrafelé kell néznünk a tabellán. A következő hetekben fog kiderülni, mire jutunk. Elkezdődött a versenyfutás a bennmaradásért

– reagált felvetésünkre a 34 éves irányító, aki 3 gólnál és 9 asszisztnál tart a bajnoki szezonban.

– Visszaesett a kulcsjátékosok teljesítménye, ez probléma. Összességében volt egy-két lyuk, a csapatvédekezésünk mégis rendben van. A támadójátékunkban nem érzem az átütőerőt, ezen javítanunk kell – nem mondta ki, de utalhatott magára is Bognár István.

Bizakodó diósgyőri védő

Az MTK mellett a DVTK az elmúlt évtizedek legnagyobb liftezője az első és a másodosztály között. A borsodi gárda számára látatlanban nem rossz, hogy idegenben nem kapott ki, ugyanakkor a meccs képe alapján, főképp első 65 percét látva, győzhetett, s előzhetett volna.

Arra jó, hogy az MTK nem tudott elmenni tőlünk, de a mi helyzetünk nem változott. Ha innentől kezdve azon csapatok ellen, amelyek közel vannak hozzánk, megcsináljuk a dolgunkat, stabilan hozzuk az eredményeket, nem lehet gond. Nem mondanám, hogy hatalmas bajban vagyunk, a mi kezünkbe vehetjük a sorsunkat, ha el tudunk indulni

– mondta lapunknak Szatmári Csaba. A DVTK belső védője optimista, ugyanakkor az edzőváltást, Vladimir Radenkovics távozását s Nebojsa Vignjevics érkezését nem kívánta kommentálni.