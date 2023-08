Hamis billentyűzet

Schiff András zongoraművész szerint a Magyarországon tapasztalható politikai légkör aggasztóan hasonlít az 1940-es évekéhez. Ez azért érdekes, mert művész úr 1979 óta Nagy-Britanniában él, nem nagyon jár haza, nem is tervezi, hogy visszaköltözik. Minap a The Telegraph riporterének kijelentette, az Orbán-rezsim iránti rosszallását világossá tette azzal, hogy fellépni sem hajlandó nálunk. – Attól tartok – nyilatkozta –, ez a kormány nagyon sokáig marad, mert Orbán úgy írta át az alkotmányt, hogy az ellenzéknek hatalmas többségre lenne szüksége, hogy átvegye a hatalmat. Schiff szerint Magyarország tele van rasszizmussal, gyűlölettel, antiszemitizmussal és nacionalizmussal. – Emlékszem, amikor Budapesten taxiba ültem, a sofőr elkezdett panaszkodni, hogy mindenről a zsidók tehetnek. Arra a kérdésre, hogy magyar zsidóként személyesen is fenyegetve érzi-e magát, úgy fogalmazott, odahaza „nagyon ügyesen csinálják”, például zsidó művészeti fesztiválokat tartanak, hogy ezzel is leplezzék az antiszemitizmusukat.