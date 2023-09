A szülőket is szóba hozta

Mindnyájunkban lakozik egy kis katasztrófaturista, hajlam a szörnyülködésre. Megnézünk riasztó felvételeket, meghallgatunk rémtörténeteket, elolvassuk a kétségbeejtő figurák agymenéseit, még akkor is, ha pontosan tudjuk, hogy ez nem tesz jót a harmóniánknak. Én például elolvastam Havas Henrik legfrissebb Facebook-kirohanását (sőt most írok is róla), holott lett volna jobb dolgom.