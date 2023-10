Iván bácsi beszól

Iván bácsi nemrég A bevándorlás lehetőség is címmel írt ismeretterjesztő cikket a Népszavába. Beleolvasva a dolgozatba hamar kiderül: szerzője aligha járt még a bevándorlók által szilánkosra aprított nyugat-európai peremkerületekben, ahová a rohamrendőrség is csak páncélozott járművekkel mer látogatást tenni. De még a svéd nagyvárosok szerecsenpopulációjára se csodálkozott rá… Írását a humorra fogékonyak számára ajánlom: „A képzett és magasan képzett bevándorlók maguk igyekeznek a nyelvet, szokásokat, helyi kultúrát minél előbb elsajátítani, számukra ez könnyebben is megy. Hamarabb kötnek új kapcsolatokat, barátságokat a helyi lakossággal” – írja az ápolóit kijátszó Iván bácsi.