Egy migránsgyámolító

„Van itt minden, mint a Fradi-kolbászban: al-Kaida, Iszlám Állam, Hamász és a tálibok. A lényeg, hogy meglegyen az egyenlőségjel az Euró­pába igyekvő bevándorlók és a terroristák között” – leplezte le minap a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés igazi célját Hardy Mihály a Klubrádióban. A cél egyértelmű, magyarázta a humorista: a jövő júniusi választásokig forrásponton kell tartani a bevándorlók veszélyeiről szóló témát, ezzel kell riogatni a magyar közönséget.

Miközben már a szilánkosra aprított nyugat-európai nagyvárosok nehéz felfogású polgárai is ráébredtek, hogy nem volt jó ötlet a migránshordák nyájas befogadása, hisz lassacskán kisebbségbe szorulnak saját pátriájukban, nálunk még – lám! – akad migránsgyámolító. Gondolom, Hardy szerint a párizsi peremkerületekről készített háborús fotók az Orbán-média trükkfelvételei. (Régi megmondóember a Mihály. Még az átkosban kezdte, hat éven át a köztévé moszkvai tudósítójaként jelentkezett a Vörös térről, innen a Bánó-féle Esti egyenleghez vezetett az útja, később a ványadt TV3-ban töltött be különféle vezető posztokat, majd az ATV hírigazgatói székébe ült. Évtizedig a Budapest Airport Zrt. kommunikációs igazgatójaként szárnyalt, legújabban a „megszüntetett” Klubrádió főszerkesztő-helyetteseként ferdíti a valóságot.) „Európa már többször is a sípjába fújt, ennek kiállítás lesz a vége” – értékelte hősünk az Orbán-kormány munkásságát nemrég. A szolgalelkűségbe is bele lehet betegedni. „Mihály, te lelki hontalan, most éppen hová vagy bekötve? – érdeklődik egy kommentelő. – Ha a szervilizmus fájna, sikítanál.”