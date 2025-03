Kövér László házelnök hétmillió forintra büntette Hadházy Ákost, ­amiért a független honatya – a miniszterelnök egy régi beszédének bejátszásával – megzavarta Orbán Viktor múlt heti parlamenti felszólalását, s emellett rendszeresen illegitim bábszínháznak hívja a parlamentet. A képviselő szokása szerint híveihez fordult, hogy pénzt kunyeráljon a bírság kifizetésére. Úgy magyarázta, a büntetés kizárólag az ő zsarnoki elhallgattatását célozta. „Az önök segítségét kell kérnem, hogy a házmester tobzódó elmebajának újból fityiszt mutathassak.”

Lódoktor úr klinikai eset, szabadidejében feljelentéseket ír. (Nemrég maga mesélte, hogy negyvenöt beadványából húsz alkalommal nyomozás is indult. Gyönyörű pályaív.) Volt év, hogy csak kétszer járt munkahelyén, az Országházban (ezért fölvett 15 millió forint tiszteletdíjat, s persze még az egyéb: iroda, lakás, benzinpénz, fizetett munkatárs stb.); az elmúlt négyéves ciklusban csupán három alkalommal emelkedett szólásra, kétszer saját mentelmi ügye miatt. Szenvedélye a „molinózás”: egy ízben a lónak a vesszejét ajánlotta a T. Ház figyelmébe, majd – bankszámlaszámát mellékelve – az adófizetőkhöz fordult, fizetnék ki a kiszabott bírságot. Pár éve egy Stop propaganda! feliratú táblát lógatott be Kövér László házelnök háta mögé, ezért kétmilliós büntetést kapott, persze újra az adófizetőkhöz fordult… Akkor is kalapozott, amikor (mert nem tette le képviselői esküjét), nem kapott fizetést – két nap alatt hatmilliót tarhált össze. (Elképzelem a tarhálható híveket.)

Sokunk vágyát valósította meg Hadházy párttársa, aki pár éve akkora brusztflekkel kínálta meg a kétségbeejtő embert, hogy a széket is vitte magával.