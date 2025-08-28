Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

idezojelek
Tollhegyen

Szívélyes hazaárulás

Gelencsér kijevi parádézása szépen illeszkedik a Momentum emlékezetes olimpiafúrásához, uniós képviselő asszonyainak cikluson át tartó hazaárulásához.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Gelencsér FerencVolodimir ZelenszkijMomentum 2025. 08. 28. 4:59
Fotó: Koszticsák Szilárd

Pár napra rá, hogy az ukrán hadsereg sokadszorra célzottan bombázta a Magyarországra vezető Barátság kőolajvezetéket, a Momentum bukott elnöke, Gelencsér Ferenc szívélyes, baráti látogatást tett Kijevben, hogy szimpátiájáról biztosítsa Volodimir Zelenszkij elnököt. Nem kacsa. A magát államférfiként aposztrofáló csörgősipkás ember utóbb közösségi oldalán számolt be vizitjéről: „Zelenszkij tudja, hogy a magyar emberek nem egyenlők a magyar kormánnyal. Tisztában van vele, hogy sokan közülünk nem fordítják el a fejüket.” Gelencsér azon kesereg, hogy Orbán Viktor kormánya „cinikusan szemléli” az eseményeket, politikai tőkét kovácsol belőlük, miközben nem tesz eleget sem az általa hirdetett keresztényi elveknek, sem a szomszédság minimumának, sem annak, amit a szövetségi rendszerünk elvárna tőle. „Három és fél éve nézzük, ahogy a magyar kormány elárul mindent, ami mellett a magyarok letették a voksukat 1989 óta.”

Az nem derül ki a beszámolóból, hogy milyen minőségben mószerolja a magyar kormányt az országunkat fenyegető, zsaroló az ukrán elnöknél ez a leszázalékolt „államférfi”. A magyar emberek nevében aligha. Mi ugyanis a háború kezdete óta fogadjuk, ellátjuk, segítjük az Ukrajnából érkező menekülteket, sőt energiával is támogatjuk azt az országot, amelynek elnöke „hálából” övön aluli, gyalázatos eszközökkel próbálja megbuktatni Magyarország törvényes kormányát.

Gelencsér kijevi parádézása szépen illeszkedik a Momentum emlékezetes olimpiafúrásához, uniós képviselő asszonyainak cikluson át tartó hazaárulásához.

Vajon az agyonvert Sebestyén József ügyéről érdeklődött-e Gelencsér Ferenc? Költői kérdés.

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2025/08/ukran-hatosagok-sebestyen-jozsef-halal
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekOrbán Viktor

A politikai képlet 1990 óta ugyanaz

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszélhámosság

Szélhámosok a Tisza belső köreiben

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektömeg

Pogány Induló – ki szív eleget?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkultúrharc

Ma a tűzijáték, holnap a légkondi

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu