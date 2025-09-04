A nyomulós ürge, aki elvinné a show-t

Kötcsére látogat a hét végén Magyar Péter, stílszerűen a Hősök terére, ahol, mint írja, bemutatja majd a Tisza Párt új arcait: „Kiderül, hogy mi a különbség a Menczerek, a Deutschok, a Rogánok és a becsületes szakemberek között”. A helyszín és az idő természetesen nem véletlen, pár száz méterre innen tartja szokásos rendezvényét a Fidesz. „Hallom – tájékoztat a hetyke pártvezér –, a vergődő hatalom már zavargásokat vizionál Kötcsére vasárnap.

Mindenki önmagából indul ki… Nem, elvtársak, mi egy nyugodt, nyitott rendezvényt tartunk (…) kordonok és TEK-esek nélkül, viszont sok jóérzésű, hazaszerető magyar emberrel.” (Gondolom, azért a sárgamellényes agresszív előemberek csak ott lesznek elnök úr körül… Meg az ugrásra kész vihogó asszonykórus… Első a biztonság!)

Vajon miért épp Kötcsét választotta a reszketeg gatyadizájner? Csak nem nosztalgiából? (Rákay Philip is erre gyanakszik: „Na, mi van, öccse? Tán hiányzik Kötcse? Téged akkoriban sem saját jogon hívtak meg a szervezők, csak egy törleszkedő, nyomulós és igen kellemetlen oldalkocsiként.”) Persze még az is lehet, hogy csak praktikumból áll platóra épp Kötcsén, hiszen ott lesz a teljes sajtó, könnyen el lehet lopni a show-t. Egy kommentelő szerint Magyar Péter azért megy Kötcsére, mert azt hiszi, erre vezet az út a pszichiátriára. „Megint hülyét csinál magából, szegény – összegez egy másik –, de legalább jót röhögünk majd rajta este a tévé előtt.”

Sose gondoltam volna, hogy egyszer még megértően fogom olvasni Gyurcsány Ferenc kesergő bejegyzését arról, milyen gátlástalanul lökte félre őt ez a nyomulós ürge a legutáltabb politikusok versenyében.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MW)