Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

idezojelek
Tollhegyen

Csillag István észt oszt, igét hirdet, tenyérbe mászik

Nemrég azzal ijesztgetett, hogy a választás előtt betiltják a Tisza Pártot, Magyar Péter pedig sitten lesz. Most azon mereng, lesz-e áldás a mostani kormánypárti összejövetelen?

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Tisza PártCsillag IstvánMSZMP 2025. 09. 09. 4:58

Csillag István nemrég azzal ijesztgetett, jövőre, ha tartanak egyáltalán választást, előtte alighanem betiltják a Tisza Pártot, Magyar Péter pedig sitten lesz. A hajdani SZDSZ-szabadrablás emblematikus figurája észt oszt, igét hirdet, tenyérbe mászik. Fáradhatatlan. Most azon kesereg a Népszavában, milyen kár, hogy a Digitális Polgári Körök szeptemberben tartja a Papp László Sportarénában a nagygyűlését, nem pedig novemberben, mert akkor az „egy igazi évfordulós ünnepség” lenne. Milyen kár…

És elmondja, miért kár.

„1988. november 28-án Grósz Károly pártfőtitkár azt gondolta, az akkori Sportcsarnokban előadott, dinamizáló beszédével megállítja, sőt megfordítja a párt hangulatjelentéseiből kiolvasható hangulatromlást. »A Párt közli ellenfeleivel is és ellenségeivel is, hogy birtokolja szerte az országban a sportcsarnokokat, a munkahelyeket, a területeket és természetesen – ha kell – az utcákat is.« (…) A pártaktíváról már mindenki sejtette, hogy nincsen rajta áldás.”

Csillag most azon mereng, lesz-e áldás a mostani kormánypárti összejövetelen?

Szerinte a két beszéd különbsége az lehet, hogy míg Grósz Károly nem támaszkodhatott orosz segítőtársakra, addig Orbán beszédét vélhetően először oroszul írják meg. „A polgárháborús készülődés ezer jelét látjuk. Az ukránellenességet felszítani hivatott zűrös akciókra rímel a magyar származású hadkötelezett állítólagos agyonverése is.” „Állítólagos” agyonverést ír a jól értesült ember, aki egy ízben azon merengett, hány tál levesre futotta volna az eucharisztikus világkongresszus, a Puskás-stadion meccsei vagy a békemenetek bekerülési költségeiből? Ez még Lendvai Ildikó lélegeztetőgépes sikolyát is verte.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekszurkolók

Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekérzék

Akik a politika ábécéjét sem ismerik

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekAmerika

A haza csillagos-sávos fénytörésben

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekKína

A Nyugat sorsa megpecsételődött

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekMagyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.