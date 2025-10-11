idezojelek
Tollhegyen

Egy rugalmas ember

Nem értem, miből gondolja az egyébként hetvennegyedik évében járó Raskó, hogy a Tisza az ifjúság pártja. Talán annyira vonzó egy fiatalnak a nadrágjába ürítő Magyar Péter?

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Gyurcsány FerencRaskó GyörgyMagyar Péter 2025. 10. 11. 6:01

Raskó György, a Tisza Párt agrárszakértője sokoldalú ember. A csapból is ő folyik. Magyar Péter mentelmi jogi vígjátéka kapcsán is megmondta a frankót. Szerinte a főnökét azért nem függesztették fel, mert az ­uniós képviselők nem tartják politikától mentes intézménynek a magyar ügyészséget, sőt lassan a bíróságot sem. De azért, teszi hozzá, nem árt szárazon tartani a puskaport.

Szó se róla, a zöldbáró nem nyeretlen kétéves. Lát a pályán, hiszen megfordult már „imitt-amott”. A rendszerváltás utáni első ciklusban az Antall-kormány földművelésügyi államtitkáraként esküdött fel a nemzet boldogulására, és hamar a privatizáció egyik meghatározó arcává lett. 1991 és 1994 között az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának MDF-es delegáltjaként kavart, majd átült a szakadár MDNP-be, innen Kupa Mihály Centrum Pártjába. Később „balra nyit”: a Medgyessy-kormányban tanácsadó, Gyurcsány ámokfutásakor agrárminiszter-jelölt. 2017-től a Momentumot, 2022-ben a kétségbeejtő Márki-Zay Pétert támogatja. Kút híján innen ugrik a zavaros Tiszába a gumigerincű szakértő, ahol ekképpen kezdi buzdítani a kistérségi messiás híveit: „Az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók, ugyanakkor százezres nagyságrendben lépnek be fiatalok mint első választók. Az idő a Tiszának dolgozik!”

Nem értem, miből gondolja az egyébként hetvennegyedik évében járó Raskó, hogy a Tisza az ifjúság pártja. Talán annyira vonzó egy fiatalnak a nadrágjába ürítő Magyar Péter?

Raskónak egyébként B terve is van: „Ha Magyar Péter és a Tisza nem nyer, lenne egy következő, aki mellé odaállnék.” „Rugalmas” ember.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekglobalizmus

Az antifák potenciális gyilkosok

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkormány

Az ellenzék magyargyűlölete

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Mártírból is csak Juhász Péter jutott

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekatomenergia

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Lóránt Károly avatarja

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu