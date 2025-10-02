Egy szakállas viccelődő

Mi, itt a sótlan jobboldalon nem is érthetjük, mekkora veszteség érte a hazai kulturális életet, amikor tizennyolc évnyi felhőtlen kacagtatás után, 2017-ben megszűnt az RTL Heti Hetes műsorsorozata. Ebből kiindulva értékelhetjük csak igazán, hogy Verebes István színész-rendező, a kimúlt produkció ikonikus alakja a minap bejelentette: kezdeményezésére új televíziós műsor indul Heti hetvenes címen. (Gondolom, a nosztalgiában szenvedő egykori törzsnézők igényét lesz hivatott betölteni az új műsor. Az „entellektüel” ugyanis rajong a liberális értékekért: hergelés, uszítás, provokáció.)

Ahogyan azt Ónodi Györgytől, a Heti Hetes boldogult producerétől tudjuk (ő készítette a fergeteges Mónika-show-t is), humorérzék csak odaát van, a jobboldalon az ilyesmi hiánycikk: „Fábry Sándort leszámítva nincs egyetlen vicces ember se arrafelé; olyan például, mint a frenetikus Farkasházy Teddy.” (Politikust – egyetlen kivétellel – sosem hívott csapatába a viccproducer.

Kuncze Gábort is akkor, amikor már végleg otthagyta a politikát, de őt is csak azért, mert ellenállhatatlan a humora. A 2006-ban agyba-főbe vert Fidesz-képviselőt például ő nevezte el Révész Mártíriusznak. Hát nem óriási? Hehehe…) Megjegyzem, Ónodi producer sosem volt nagy véleménnyel Verebes Istvánról. Egy interjúban „velejéig romlott hazug disznó” jelzővel illette a hörgő, szuszogó kabarettistát. (Ugyanitt Havas Henrik mint az „agyament újságírócska” szerepelt.)

Verebes az egyik Heti Hetes-adásban azzal élcelődött, hogy neki Orbán Viktor építette föl a házát: „Abból éltem, amit róla mondtam.”

Bizony. Sőt, mind a hét provokátort a Fidesz tartotta el.

Borítókép: Verebes István (Fotó: Zih Zsolt)