Szilencium

Hatvan napra börtönbe vonul Szabó Bálint, az ismert trombitavirtuóz egy be nem fizetett 150 ezres bírság ellentételezéseképp. Az ismert ámokfutó a Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetből írt posztjában jelezte, ez semmi, volt ő már 225 napot is kaptárban. (Szabó fúvós egyébként rendszeresen fellép a Lázárinfókon, sőt megjelent Magyar Péter eseményén is, igaz, onnan – a Lázárinfókkal ellentétben – kidobatta a botfülű messiás.)



Hősünk nem ismeretlen a kabaréműfajban. Először akkor hallottunk róla, amikor egy MSZP-tagtoborzón vehemens elvtársai állítólag megerőszakolták.

Felépülvén nyomban sajtótájékoztatót hívott össze, amelyre azonban nem ment el – rendőrök találtak rá egy autóút közelében idvezült ábrázattal, egy szál alsógatyában. Egy ízben másfél év felfüggesztettet kapott, amiért az autópályán hirtelen felindultságból üldözni kezdte a miniszterelnöki konvojt. Tavalyi attrakciója is emlékezetesre sikerült: egy Hadházy-csinnadratta során előbb befeküdt egy rendőrbusz alá, majd beugrott a kilencfokos Dunába, ahonnan rendőri kérésére sem volt hajlandó kijönni – csak akkor tudták a mentőcsónakba emelni, amikor már nem mutatott életjeleket. Az újraélesztés viszont annyira jól sikerült, hogy másnap már a Fővárosi Közgyűlésen folytatta a randalírozást. Előbb a budapesti rendőrkapitányt kérte számon amiatt, hogy Orbán Viktor ünnepi beszéde közben nem engedték őt trombitálni, majd Karácsony Gergelyt kezdte faggatni, mi van a sok évvel ezelőtt Zuglóban eltűnt önkormányzati képviselővel: „Hol tart a nyomozás? Szégyellje magát!” Szózata végeztével, ápolóit hátrahagyva, ruganyos léptekkel távozott.

Vajon mit tervez a szombathelyi tömlöcben?