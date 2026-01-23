Szilencium

idezojelek
Hatvan napra börtönbe vonul Szabó Bálint, az ismert trombitavirtuóz egy be nem fizetett 150 ezres bírság ellentételezéseképp.

Hatvan napra börtönbe vonul Szabó Bálint, az ismert trombitavirtuóz egy be nem fizetett 150 ezres bírság ellentételezéseképp. Az ismert ámokfutó a Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetből írt posztjában jelezte, ez semmi, volt ő már 225 napot is kaptárban. (Szabó fúvós egyébként rendszeresen fellép a Lázárinfókon, sőt megjelent Magyar Péter eseményén is, igaz, onnan – a Lázárinfókkal ellentétben – kidobatta a botfülű messiás.)
 

Hősünk nem ismeretlen a kabaréműfajban. Először akkor hallottunk róla, amikor egy MSZP-tagtoborzón vehemens elvtársai állítólag megerőszakolták.

Felépülvén nyomban sajtótájékoztatót hívott össze, amelyre azonban nem ment el – rendőrök találtak rá egy autóút közelében idvezült ábrázattal, egy szál alsógatyában. Egy ízben másfél év felfüggesztettet kapott, amiért az autópályán hirtelen felindultságból üldözni kezdte a miniszterelnöki konvojt. Tavalyi attrakciója is emlékezetesre sikerült: egy Hadházy-csinnadratta során előbb befeküdt egy rendőrbusz alá, majd beugrott a kilencfokos Dunába, ahonnan rendőri kérésére sem volt hajlandó kijönni – csak akkor tudták a mentőcsónakba emelni, amikor már nem mutatott életjeleket. Az újraélesztés viszont annyira jól sikerült, hogy másnap már a Fővárosi Közgyűlésen folytatta a randalírozást. Előbb a budapesti rendőrkapitányt kérte számon amiatt, hogy Orbán Viktor ünnepi beszéde közben nem engedték őt trombitálni, majd Karácsony Gergelyt kezdte faggatni, mi van a sok évvel ezelőtt Zuglóban eltűnt önkormányzati képviselővel: „Hol tart a nyomozás? Szégyellje magát!” Szózata végeztével, ápolóit hátrahagyva, ruganyos léptekkel távozott.
Vajon mit tervez a szombathelyi tömlöcben?

