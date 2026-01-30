Az okoskütyük korlátlan használatától nem lesz bölcsebb az ember, sőt nagy eséllyel elbutul. Bár e szerkentyűk tényleg sokat tudnak, kísérletek bizonyítják, tulajdonosa akkor igazán eszes, ha nincs nála a kütyü. Minél messzebb van tőlünk, annál jobban fog az agyunk. Bizony ám! Ezt évekkel ezelőtt egy alapos vizsgálat után állapították meg a Würzburg-i és a Nottingham-Trent-i Egyetemek kutatói. Megfigyelték, ha a kísérletben részt vevők okostelefonját elveszik, tulajdonosuk szellemi teljesítménye nyomban 26 százalékkal javul! Négy fokozatban végezték a tesztet: zsebbe, asztalra, fiókba zárva és helyiségen kívülre helyezték el a masinákat, s az derült ki, mindenki akkor nyújtja a legkevesebbet, amikor készüléke a legközelebb van hozzá. Ahogy nőtt a távolság, úgy nőtt a szellem… (Más kérdés, hogy a felmérés eredményeit nemigen követte gyakorlati változás. A legtöbb munkahely kifejezetten elvárja dolgozójától, hogy mindig legyen nála az okostelefon.)

Magam is megerősíthetem a kutatók „26 százalékos” igazát. Sok-sok évtizede, még kezdő sportújságíróként, egy versenyen a lapzárta előtti percekben ébredtem rá, hogy elveszítettem a jegyzeteimet (az „okoskütyümet”) –, dacára ennek némi összpontosítás után egész tűrhetően össze tudtam rakni a négyflekkes tudósítást. Bezzeg amikor ügyetlenségemben letöröltem a diktafonra fölvett szöveget a sajtótájékoztatón elhangzottakról, szégyenszemre MTI-hírekből kellett összecsipegetnem, miről beszélt az előadó. Merthogy, bízva a technikában, csak üldögéltem kedélyesen a kávé és aprósütemény mellett. Le is mentem 26 százalék alá…

Tanulság: többet ésszel, mint kütyüvel!