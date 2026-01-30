idezojelek
Tollhegyen

Többet ésszel!

Minél messzebb az okostelefon, annál jobban fog az agyunk.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
okostelefonnottingham - trent - i egyetemekokoseszköz 2026. 01. 30. 4:59
0

Az okoskütyük korlátlan használatától nem lesz bölcsebb az ember, sőt nagy eséllyel elbutul. Bár e szerkentyűk tényleg sokat tudnak, kísérletek bizonyítják, tulajdonosa akkor igazán eszes, ha nincs nála a kütyü. Minél messzebb van tőlünk, annál jobban fog az agyunk. Bizony ám! Ezt évekkel ezelőtt egy alapos vizsgálat után állapították meg a Würzburg-i és a Nottingham-Trent-i Egyetemek kutatói. Megfigyelték, ha a kísérletben részt vevők okostelefonját elveszik, tulajdonosuk szellemi teljesítménye nyomban 26 százalékkal javul! Négy fokozatban végezték a tesztet: zsebbe, asztalra, fiókba zárva és helyiségen kívülre helyezték el a masinákat, s az derült ki, mindenki akkor nyújtja a legkevesebbet, amikor készüléke a legközelebb van hozzá. Ahogy nőtt a távolság, úgy nőtt a szellem… (Más kérdés, hogy a felmérés eredményeit nemigen követte gyakorlati változás. A legtöbb munkahely kifejezetten elvárja dolgozójától, hogy mindig legyen nála az okostelefon.)

Magam is megerősíthetem a kutatók „26 százalékos” igazát. Sok-sok évtizede, még kezdő sportújságíróként, egy versenyen a lapzárta előtti percekben ébredtem rá, hogy elveszítettem a jegyzeteimet (az „okoskütyümet”) –, dacára ennek némi összpontosítás után egész tűrhetően össze tudtam rakni a négyflekkes tudósítást. Bezzeg amikor ügyetlenségemben letöröltem a diktafonra fölvett szöveget a sajtótájékoztatón elhangzottakról, szégyenszemre MTI-hírekből kellett összecsipegetnem, miről beszélt az előadó. Merthogy, bízva a technikában, csak üldögéltem kedélyesen a kávé és aprósütemény mellett. Le is mentem 26 százalék alá…

Tanulság: többet ésszel, mint kütyüvel!

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekukrán

Budapest nem Wilsonovo Mesto!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektelefon

Miért egyedül? A teló nem barát

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekdavos

Utolsó kenet, siratóénekkel

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu