Választási szakértők

A Fidesz–KDNP választási kampányán szörnyülködik a KlikkTV elemzőműsorában Kuncze Gábor volt szabad demokrata belügyminiszter és Szakonyi Péter újságíró. (Az alákérdezős műsorvezető, Sebes György is nagyot alakít, régi motoros.) Azon akadnak ki, mekkora méreteket öltött az ukránellenes uszítás a magyar belpolitikában, és hogyan hat mindez a kárpátaljai magyarokra. Megtudjuk, nem szép a kormányzat részéről, hogy megpróbálja elterelni a figyelmet a valódi problémákról.

De vajon sikerülhet-e örökös riogatással, félelemkeltéssel, külső ellenségképek gyártásával választást nyernie Orbán Viktornak, aki tudatosan kerüli az oktatásegészségügy témakörét, helyette álproblémákkal szédíti a választókat? Kuncze szakértő szerint a Fidesz meggyőződése, hogy mindenképp kell kreálni valamit, amitől félni fog a lakosság. Erre pedig – mondja – vannak bevált receptjei: Soros György, Brüsszel, migránsok… Legújabban meg az ukrán háború. Jó példa a torz állapotokra, hogy a miniszterelnök újabban haditanácsnak nevezi a jámbor brüsszeli tanácskozásokat. Csak a vak nem látja, hogy Orbán Viktor félelmet akar kelteni idehaza. Kampányának kulcsszava a félelemérzet. Szakonyi Péter sem akar lemaradni, ő szánalmasnak és visszataszítónak tartja, hogy Szijjártó Péter képes volt megfenyegetni az uniós nagyköveteket, amikor közölte: ne merjenek beleavatkozni a magyarországi választásokba, mert annak következményei lesznek! Hát milyen dolog ez egy külügyminisztertől? (Szerintem nagyszerű. Tette a dolgát. – P. Gy.)

Erős idegzetűeknek javaslom, nézzék meg a demagógiája dacára – vagy épp ezért – derűs videót.