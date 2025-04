Szúnyogok ellen tehető mérgezővé az emberi vér egy új gyógyszerrel

Szúnyogok ellen is bevethető egy ritka örökletes betegség kezelésére használt gyógyszer, ami mérgezővé teszi az emberi vért a maláriát hordozó szúnyogok számára - írja a DW hírportál. A nitinizon így egy újabb és rendkívül hatékony eszközt jelenthet a halálos kórt terjesztő rovarpopulációk jelentette fenyegetés felszámolásában.

Szúnyogok ellen is hatásosan bevethető a ntinizon egy új kutatás szerint Fotó: EPA

Szúnyogok ellen is bevethető egy ismert gyógyszer

A szúnyogokat tartják a bolygó leghalálosabb állatainak az évente több mint egymillió ember halálát okozó betegségek hordozóiként. A tudósok azt találták, hogy a nitizinon nevű gyógyszer, amit jelenleg a tirozinemia nevű ritka örökletes betegségben szenvedők kezelésére használnak, mérgezővé teszi az emberi vért a szúnyogok számára. Bár a maláriát okozó Plasmodium-parazita átvitelét nem akadályozza meg, de szakértők szerint a nitinizon kiváló eszköz lehet kémiai védekezésként a betegség terjesztésére képes rovarok számának csökkentésében.

A betegséget négy különböző, az Anopheles szúnyog nőstényei által terjesztett és a Plasmodium nemzetségbe tartozó parazita egysejtű okozza. Ezek közül a Plasmodium falciparum okozza a legsúlyosabb lefolyású fertőzést.

A nitizinont egyébként az 1-es típusú örökletes tirozinemia kezelésére használják.

Hogyan működik a nitizinon?

A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy amikor a szúnyog olyasvalakit csíp meg aki nitizinont szed, a gyógyszer megakadályozza, hogy a rovar megeméssze az emberi vért és a csípés után 24 órával később a szúnyog elpusztul. Az ivermektinhez képest - egy másik olyan vegyszer, amit szúnyogok elleni védekezéshez használnak-, azt találták, hogy a nitizinon hosszabb ideig megmarad a véráramban.

Vérsejtek és a maláriát okozó Plasmodium sp.paraziták számítógépes illusztrációja Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Ezenkívül jóval sokoldalúbb, mivel elpárologtatható és felületekre permetezhető, vagyis direkt rovarölő szerként is alkalmazható.

A maláriás megbetegedések nagy halálozási arányának legfőbb oka az egyre erősödő gyógyszer-rezisztencia és a szúnyogok inszekticid-tűrőképességének javulása.

Bár még komoly terepi tesztek egész sorát kell elvégezni annak bizonyítására, hogy a gyógyszer valóban hatékony ellenszere lehet a maláriának, de az első eredmények máris azt mutatják, hogy olcsó és hatékony eszköz lehet a veszélyes szúnyogpopuláció visszaszorításában. További fontos felismerés, hogy olyan szúnyogfajok ellen is hatásosnak bizonyult, amelyek már rezisztenssé váltak más védekezésre használt vegyszerekkel szemben.

Új módszer a malária visszaszorításában

"Elpusztítja a rovarirtószer-rezisztens szúnyogokat. Van néhány rovarölő szer, amelyet már évtizedek óta használnak az érintett területeken, ahol emiatt már rezisztens vonalak is kialakultak a szúnyogpopulációban" - mondta Alvaro Acosta-Serrano, az amerikai Notre Dame Egyetem kutatója. "Ezeket a rezisztens vonalakat nitizinonnal teszteltük, és azt találtuk, hogy erre majdnem ugyanolyan érzékenyek, mint a szúnyogok reagens vonalai. Rengeteg előnnyel járhat, hogy jobban teljesít, mint az ivermektin" -fűzte hozzá a szakember.

A maláriát okozó, szúnyogok által terjesztett A Plasmodium fajok előfordulása a származási országok szerint Fotó: Wikimedia Commons/Tatem AJ, Jia P, Ordanovich D, Falkner M, Huang Z, Howes R - Tatem AJ, Jia P, Ordanovich D, Falkner M, Huang Z, Howes R

Anna Last, a London School of Hygiene and Tropical Medicine fertőző betegségekkel foglalkozó docense, aki nem vett részt a tanulmányban, azt mondta, hogy az eredmények igen ígéretesek, különösen a maláriafertőzésnek fokozottan kitett afrikai közösségekben elvégzett közelmúltbeli terepi tesztek alapján. Mindez azért is jelentős fejlemény, mert az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb adatai szerint 2023-ban 263 millió ember fertőződött meg a malária kórokozójával, ami 597 ezer halálesetet okozott. De szerencsére számos orvosi és technológiai eszköz létezik a szúnyogok által terjesztett betegségek, köztük a malária leküzdésére.

Természetes védelmi módszer szúnyogok ellen

Az orvosi és szociális beavatkozásokkal az elmúlt negyed évszázadban, 2000 óta 2,2 milliárd esetet és 12,7 millió halálesetet sikerült megelőzni. A Mosquirix néven forgalmazott RTS-S vakcina például átlagosan 30%-ban hatékony az 5-18 hónapos gyermekek súlyos eseteinek megelőzésében és csak négy adagot igényel, de más vakcinák is fejlesztés alatt állnak. A rovarirtó szerekkel kezelt szúnyoghálók szintén fontos eszköznek számítanak a védekezésben. Különböző nem kormányzati szervezetek és egészségügyi testületek emiatt széles körben terjesztik ezeket a maláriafertőzésnek különösen kitett közösségekben.

Maláriával megfertőződött fiú Etiópiában Fotó: Wikimedia Commons/Rod Waddington

Estrella Lasry, az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelem Globális Alapjának vezető malária-tanácsadója szerint a vegyszerrel preparált szúnyoghálók legalább 30%-ban bizonyultak hatékonynak a fertőzés megelőzésében. A Global Fund adatai azt mutatták, hogy a két rovarirtó szerrel – a piretroiddal és a klórfenapirral – kezelt hálók felére csökkentették a maláriás megbetegedések számát a hat hónap és 10 év közötti gyermekeknél a Tanzániában és Beninben elvégzett tesztvizsgálatok során. De a szúnyoghálókon és a rovarirtó-szerek használatán kívül a szervezett szúnyogirtás továbbra is fontos eszköznek számít a maláriafertőzés leküzdésében. Ennek fontos része a lárvák elleni védekezés, vagyis a szúnyoglárvák elpusztítása még azelőtt, hogy kifejlődnének.

Maláriakórház Tanzániában. Éves átlagban több mint kétszázmillió ember fertőződik meg maláriával Fotó: Wikimedia Commons/Olympia Wereko-Brobby

Latin-Amerika, Afrika és Ázsia több országában már sikerült teljesen visszaszorítani a maláriás megbetegedéseket. Azonban annak is fennáll a veszélye, hogy a maláriafertőzések visszaszorítására irányuló intézkedések megakadhatnak a prevenciós intézkedések folyamatosságának hiányában. Éppen ezért kell komoly figyelmet fordítani a már meglévő kiváló eszközök fenntartására és alkalmazására, valamint az újak fejlesztésére mert már ezekkel is komoly eredményeket értek el az elmúlt évtizedben - hangsúlyozza Anna Last, a London School of Hygiene and Tropical Medicine fertőző betegségekkel foglalkozó docense.

A nitinizon ezért lehet hatásos szer a szúnyogok ellen:

a rovarok számára mérgezővé teszi az emberi vért,

az ember számára viszont nem okoz semmiféle problémát,

hatásos a rezisztenssé vált szúnyogokkal szemben is.