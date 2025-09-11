Megszólal a sírvilág: ezt vallották eddig a titokzatos székesfehérvári királysírok

Csak egyetlen királysír élte túl épségben a történelem viharait

A székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikában nemcsak az Árpád-házi uralkodóink leltek végső nyughelyre, hanem a későbbiekben az Anjou-házi királyok, Habsburg Albert, Hunyadi Mátyás és Szapolyai János is –olvashatjuk az Okoshír.hu oldalon.

Az utolsó magyar király, akit Székesfehérváron temettek el 1540-ben, I. (Szapolyai) János volt Forrás: Wikimedia Commons

Miután 1543-ban I. (Kanúni) Szulejmán oszmán szultán hadai elfoglalták Székesfehérvárt, először a törökök, később pedig a tizenötéves háború idején 1601-ben a várost megostromló keresztény zsoldosok dúlták fel és fosztották ki uralkodóink nyughelyét. Kiemelkedő jelentőségű, hogy az úgynevezett osszáriumban – ahol a Székesfehérváron eltemetett királyok és előkelők földi maradványait őrzik – a Magyarságkutató Intézet olyan feltárási, azonosítási munkálatokat folytat, amelyeknek köszönhetően több királyi személy csontjai újra beazonosíthatókká válnak.

Az új tudományág, az archeogenetika lehetőséget ad a Székesfehérváron eltemetett királyi személyek azonosítására Fotó: Szegedi Tudományegyetem

A székesfehérvári királysírok kutatásának kezdetei egészen 1848-ig nyúlnak vissza, amikor az egykori koronázóbazilika romjai között megtalálták III. Béla és első felesége, Antiochiai Anna teljesen épen maradt csontvázát.

Különlegesek voltak a felfedezés körülményei is:

éppen vízvezetéket javítottak, amikor 1848. december 5-én a munkások csákánya egy vörösmárvány szarkofágon koppant – írta a Demokrata 2021-ben. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök bölcsen úgy döntött, hogy Érdy Jánost, a Nemzeti Múzeum régiségtárának őrét bízza meg a királysír szakszerű feltárásával.

III. Béla és udvartartása Forrás: Pest Buda

Ekkor bizonyosodott be, hogy III. Béla és felesége maradványait találták meg a bazilika romjai között. A közelükben még három sírra bukkantak; két férfi és egy várandós nő temetkezési helyét tárták fel, akik nagy valószínűséggel rokonok lehettek, de a személyüket nem sikerült azonosítani.

III. Béla az első felesége mellett szeretett volna végső nyugalomra lelni

A francia származású Antiochiai Anna III. Béla első felesége volt: hét gyermekük született, köztük a későbbi Imre király és II. András. III. Bélát szeretetteljes kapcsolat fűzte feleségéhez, így bár annak halála után újraházasodott,

de az volt a kívánsága, hogy végső nyughelye Antiochiai Anna mellett legyen.

III. Béla és Antiochiai Anna tudományosan hiteles arcrekonstrukcióját is a Magyarságkutató Intézet készítette el. III. Béla magas termetű, jóképű és erőteljes arcberendezésű férfi volt, felesége, Antiochiai Anna pedig bájos nő, finom arcvonásokkal.