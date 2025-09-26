Modern életmód: ezért érezzük üresnek az életünket

A modern életmód velejárói, a depressziótól kezdve az elhízásig egyre általánosabb társadalmi jelenségeknek számítanak. Az evolúciós eltérés fogalmának helyes értelmezése viszont utat mutathat egy jobb és minőségibb létezés felé.

A modern életmód káros hatásai az evolúciós eltérés következményeire vezethetők vissza (Fotó: Shutterstock)

A modern életmód súlyos árnyoldala

A pszichoterapeuta munka egyik fontos aspektusa azoknak a problémáknak a feltárása, amelyek a legfőbb okai annak, hogy önmagunk útjában állunk. A nehézségek, amelyekkel szembesülünk, gyakran az önszabotázs eredményei, amelyek leküzdéséhez meg kell küzdenünk a saját ösztöneinkkel és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne engedjünk valamennyi bennünket érő impulzusnak – írja a The Guardian. Természetesen ezt könnyebb kimondani, mint megtenni. A fogyás és az optimális testsúly megtartása, az adósságokból való sikeres kilábalás, az értelmes munka megtalálása, a hosszú távú kiegyensúlyozott kapcsolatok fenntartása megkövetelné, hogy egyes azonnali vágyainkat elhalasszuk hosszabb távú célok szolgálatában.

Az állandósult stressz is a modern életmód egyik velejárója (Fotó: YURI ARCURS PRODUCTIONS (Photographer) - [None]/Jay Yuno)

A kielégülés késleltetése – ahogyan ezt a tudatos magatartást nevezik –, már évezredek óta hasznos taktikának bizonyult a lelki egyensúly megteremtéséhez. Ennek ellenére egy bizonyos ponton mégis észszerűvé válik a kérdés: miért tűnik a modern élet oly nagy része az árral szembeni úszásnak, és miért van az, hogy az ösztöneink követése gyakran annyi bajt okoz?

Hogyan befolyásolja a modern, felgyorsult életmód az egészségünket?

Az evolúciós pszichológia egyik központi gondolata az úgynevezett evolúciós eltérés fogalma. Egyszerűbben megfogalmazva ez azt jelenti, hogy az ember mint faj egy, a mostanitól nagyon eltérő környezetben fejlődött ki. Ennek következménye, hogy az agyunk, a testünk és az ösztöneink rosszul illeszkednek a modern civilizációs környezethez. Mindez valójában mennyire számít? Mert nem az emberi lét egyik legfőbb jellemzője, hogy a fajunk jól képes alkalmazkodni a változó körülményekhez? A válasz: igen is, meg nem is. Egyrészt valóban figyelemre méltóak azok a képességeink, hogy új problémákkal foglalkozzunk és együttműködjünk a megoldásukban olyan technológiák megalkotásával, amelyek segítenek a továbblépésben.