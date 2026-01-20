A napfogyatkozás ijesztő jelenség volt a középkorban

Utószülött István a velencei Morosini családba házasodott be, feleségét Tomasinának hívták. A házasságukból született gyermek lett később III. András néven magyar uralkodó, aki a nagyapja tiszteletére kapta keresztnevét.

Utószülött István szüleinek esküvője: II. András és Estei Beatrix frigye

Utószülött István rejtélyes származása

Hogyan ismerkedett meg II. András és Estei Beatrix? Az eseményről így számolt be a középkori krónika:

Amikor második András király, negyedik Béla király és Kálmán herceg apja, első feleségének a halála vagy inkább meggyilkolása után az egyház megbízásából átkelt a tengeren a Szentföldre, hogy az Úr sírjáért hadakozzék, s ott győzött, majd szerencsésen, tisztelettől övezve hazafelé tartott, végül Itáliában kötött ki, és bizonyos viszonzás okából Estei őrgrófnál nagyszerű vendéglátásban részesült. Ez az őrgróf pedig, miután megtudta, hogy a király özvegy, kiváló szépségű és ragyogó ékességű leányát a király színe elé vezettette. A király pedig, látva, hogy a lány szép és bájos tekintetű – mivel különben is meg akart nősülni, még ugyanazon a napon megkötötte a frigyet, és magával hozta Magyarországra. (História, 2001.1.)

Utószülött István édesanyja azért választotta neki az István nevet, hogy így szimbolikusan is mutassa: gyermeke Árpád-házi, Szent István késői sarja, a családhoz tartozik.

Utószülött István jelentősége elsősorban dinasztiatörténeti szempontból érdekes: ő az összekötő szál II. András és III. András között.

Nem volt egyszerű helyzetben utószülött István: ugyanis IV. Béla, II. András fia nem ismerte el őt törvényes leszármazottnak. Azt állította, hogy Utószülött István édesapja nem II. András, hanem Apod fia, Dénes nádor.

Miután édesanyja, Beatrix elmenekült hazánkból Itáliában, Estében telepedett le. István édesanyja halála után Velencébe költözött, ott feleségül vette Morosini Tomasinát. Az ő közös gyermekük lett a későbbi III. András, aki 1265 körül született.

Utószülött Istvánt II. Ottokár felhasználta politikai céljai elérésére

Utószülött Istvánt egyszer próbálták felhasználni a magyar politikában. V. István és a II. Ottokár közti konfliktusban a cseh uralkodó trónkövetelőként akarta felléptetni.