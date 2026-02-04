A gízai nagy piramis tízezer évvel idősebb, mint gondoltuk, állítja egy új kutatás

A gízai nagy piramis, vagyis Hufu, másik ismert nevén Kheopsz fáraó síremléke a jelenleg érvényes régészeti kormeghatározás szerint az óbirodalmi IV. dinasztia idején, Kr. e. 2590 és 2540 között épülhetett.

A gízai nagy piramis, Hufu fáraó síremléke a legnagyobb a három piramis közül. Fotó: Wikimedia Commons/Ricardo Liberato

A gízai nagy piramis, a titkok tárháza

Már önmagában annak az időskálának a hosszát is elég nehéz felfogni, ami a gízai nagy piramis építése és a jelenkor közt áll fenn. Ennek szemléltetéseként: az ókori Egyiptom utolsó független uralkodója, VII. Kleopátra királynő születési ideje, Kr. e. 69. időben jóval közelebb áll az iPhone 2007-ben történt feltalálásához, mint a Kr. e. 2600 körül emelt gízai nagy piramis építéséhez. Ami vitathatatlan tény, hogy a gízai piramisok és különösen Hufu fáraó monumentális síremléke nagyon régi építmények.

A gízai piramisok nagyon régi építmények. Fotó: Wikimedia Commons/Hamish2k

De az is kétségtelen, hogy e megdöbbentően hatalmas és rendkívül fejlett mérnöki, illetve építőmesteri tudásról tanúskodó emlékművekkel kapcsolatban számos összeesküvés-elmélet született mind a múltban, mind a jelenben.

Több konteó is azt állítja, hogy a piramisok sokkal korábbi építmények, mint amennyire a régészek datálják őket.

Egyes amatőr piramiskutatók még azt is felvetették, hogy e különleges építményeket nem is az óegyiptomiak, hanem jóval előttük valamilyen ősi technológiai civilizáció emelhette Egy új, 2026 januárjában a Researche Gate tudományos szakfolyóiratban közölt és lektoráláson átesett tanulmányban a Bolognai Egyetem egyik mérnöke az időjárás viszontagságai miatti erózió elemzése alapján úgy véli, bizonyítékot talált arra, hogy a gízai nagy piramis sokkal idősebb az eddig feltételezettnél. A ma látható piramisok már rég nem olyanok, mint amilyenek a megépítésük idején voltak.

Csak Hafré fáraó piramisának csúcsán maradtak meg az eredeti mészkő burkolólapok. Fotó: Wikimedia Commons/Olaf Tausch

A hatalmas tömböket, amiket jelenleg láthatunk, egykor mészkőből készült burkolólapok fedték, ami sima és fényes megjelenést kölcsönzött a piramisoknak. Ezeket a polírozott mészkőlapokat azonban az évszázadok során fokozatosan eltávolították és más építési munkákhoz használták fel, így váltak láthatóvá az alattuk lévő kőtömbök. Néhány még mindig ott fekszik a piramis tövében, a sivatagi homok alá temetve.

Döbbenetes eredményt hozott az eróziós módszertanú kormeghatározás

„Megmértem a burkolattal letakart kövek felszíni erózióját, és összehasonlítottam a szomszédos kövekével, amelyek a műemlék építése során történt lerakásuk óta ki vannak téve a légköri tényezőknek” – írja Alberto Donini a tanulmányában. „A szétesett anyag mennyiségének arányosnak kell lennie az eróziós folyamatoknak való kitettség időtartamával. E két eróziótípus arányából tehát kiszámítható a szerkezet valószínű építési dátuma” – mondja a Bolognai Egyetem tanulmányt jegyző mérnöke, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz.