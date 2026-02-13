káromkodáskrónikaárpád-házi királyokközépkorkódexNagy Lajos király

Sajátos nyelvemlék: 547 éves az első fennmaradt magyar káromkodás

A középkorban az egyház, valamint számos királyi dekrétum is tiltotta és nemegyszer súlyos büntetéssel fenyegette a trágár beszédet, ám a rendelkezésre álló források szerint nem sok sikerrel, mivel a szigorú szankciók ellenére eleink igen nagy élvezettel és magas szinten űzték a tiltott beszédet. A legelső írásban fennmaradt magyar káromkodás mint sajátos nyelvemlék egy komoly historikus munkából, az 1479-ben keletkezett Dubcini-krónikából ismert. A történelmi hitelességre törekvő derék krónikaíró jóvoltából fennmarad és pontosan idézett zaftos magyar káromkodás egy valós történelmi eseményhez fűződik.

Elter Tamás
2026. 02. 13. 21:55
Az első fennmaradt magyar káromkodás I. (Nagy) Lajos seregének egyik győztes csatájához fűződik
Sajátos nyelvemlék, az első magyar káromkodás rejtőzik az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kódex egyik pergamenlapján.

A sajátos nyelvemlék a Dubcini-krónikában maradt fenn
                   A sajátos nyelvemlék a Dubcini-krónikában maradt fenn                       Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

Sajátos nyelvemlék, sajátos káromkodások

A szépen cifrázott trágár káromkodás egyáltalán nem a modern idők terméke, hanem ha úgy tetszik, sajátos történelmi hagyatékunk, mert a rendelkezésre álló forrásanyagból megállapítható, hogy csaknem egy évezredre visszatekintve a szitkozódások változatos nyelvi kifejezésében igencsak leleményesnek számítottak az őseink. Noha már a tízparancsolat harmadik pontja is megtiltotta a káromkodást, és ennek a keresztény hitre tért magyarság épülése jegyében mind az egyház, mind pedig az Árpád-házi királyaink igyekeztek maradék nélkül érvényt is szerezni, ám de nem sok sikerrel.

               A mély vallásosság ellenére a trágár beszéd igen elterjedt volt a középkorban                                 Hyeronimus Bosch festménye. Forrás: Wikimedia Commons

 A fennmaradt írásos források szerint az egyházi hatóságok és a korona is folyamatosan viaskodott a trágár beszéddel ami nemcsak a „pórnép” körében vált igen elterjedtté, hanem az urak is magas szinten űzték a tízparancsolatot gyakran sértő szitkozódást. 

Egyes történészek, illetve néprajzkutatók szerint az istenkáromló trágár beszéd elterjedése a XI. század elejére datálódhat. 

Szent István az uralkodása alatt ugyanis kemény kézzel és királyi dekrétumok egész sorával igyekezett kiirtani a magyarság körében ekkor még elevenen élő pogány szokásokat. Az istenkáromlás gyökere is a legnagyobb valószínűséggel erre vezethető vissza; az ősi hiedelemvilágukhoz és szokásaikhoz ragaszkodó magyarok pogány szokás szerint így szórták átkaikat és szitkaikat az új „sápadt istenségre” és a keresztényekre. 

A XI. században több pogánylázadás is kitört   Forrás: Open AI

Noha a XII. századra teljesen általánossá vált a magyarság körében a keresztény hit, 

ennek ellenére a nép káromkodáshoz való vonzódása az Árpád-kor későbbi századaiban sem hagyott alább. 

Több uralkodói rendelet is született ennek visszaszorítására, de a a trágárkodóknak a büntetések sem szegték a kedvüket a káromkodó beszédtől. A helyzet a XVI. századra annyira elfajult, hogy az 1563. évi 42. törvénycikk Istent, a Szentháromságot vagy a keresztséget káromlót enyhébb esetben nyilvános megvesszőzéssel, de a blaszfémia súlyosabb eseteiben halállal rendelte büntetni. A törvény azt is előírta, hogy azt, aki hallotta és ennek ellenére sem jelentette a szentségtelen szitkozódást, három márka pénzbüntetéssel sújtsák. A káromkodás nem csak az Árpád-házi királyok idején, hanem az újkorban sem vesztett a népszerűségéből.

Férfias cselekedet volt az ellenség szidalmazása

Az ellenség szidalmazása, gyalázása – az istenkáromláshoz képest – már jóval bocsánatosabb vétségnek számított eleink körében, mi több, ha az ilyesfajta trágárkodások mellőzték az isteni hatalomra való utalást, egyenesen férfias, vitézi megnyilvánulásnak számítottak. A legelső ilyen sajátos nyelvemlékünk – mint az első dokumentált magyar káromkodás – Hunyadi Mátyás korából származik, és az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött 1479-es Dubcini-krónikában maradt fenn. A kódex a szlovák városról, Dubcinról kapta az elnevezését, mivel itt fedezték fel a XIX. század közepén.

Dubcin napjainkban   Fotó: Wikimedia Commons

A krónika a magyar történelem eseményeit foglalja össze egészen a keletkezésének évéig, 1479-ig bezárólag. A végig latin nyelven íródott historikus mű utolsó oldalán – a kódex ékes latinságától eltérően - a szerző magyarul vetette pergamenre, illetve idézte a különös nyelvemléket. 

Veszteg, kurvanő fia szaros német, ittátok vérünket, ma mi isszuk ti véreteket”

 – írja szenvedélyesen a krónika nemcsak a történettudományban, hanem szemmel láthatóan a magyar káromkodásokban is járatos tudós szerzője. A Dubcini-krónikában megörökített káromkodás I. (Nagy) Lajos király seregének egyik, az 1355-ben németekkel megvívott sikeres csatájának az apropóján született. II. Albert osztrák herceg 1355-ben hatalmas szövetségeséhez, Anjou I. Lajos magyar királyhoz fordult segítségért a hercegségét fenyegető svájciakkal szemben. 

Nagy Lajos a Képes Krónikában   Fotó: Wikimedia Commons

Az ausztriai herceggel fennálló szövetséget még Nagy Lajos apja, Anjou I. Károly (Károly Róbert) magyar király kötötte meg, amit Lajos többször is megerősített. A visegrádi királyi palotába érkezett követek kérésére Nagy Lajos a híres vitézt, Lackfi Pált és 400 harcedzett emberét küldte Albert segítségére.

Nagy Lajos király udvara  Fotó: Wikimedia Commons

 Az 1355. augusztus 11-én lezajlott véres ütközetben II. Albert jelentős részt Nagy Lajos király Lackfi Pál által parancsnokolt magyar seregtestének köszönhetően, súlyos vereséget mért a svájci és a sváb csapatokra, akik a sebeiket nyalogatva menekültek el a harctérről. II. Albert fényesen megjutalmazta a hős magyar parancsnokot és a magyar királynak küldött levelében hálájának kifejezése mellett arra kérte Lajost, hogy ő is jutalmazza meg jeles kardforgató vitézét. A Dubcini-krónika kárörvendő káromkodása így állít emléket Lackfi Pál és katonái hősiességének.

Már az Árpád-házi királyoknak sem sikerült

Az ellenfél nemegyszer trágár becsmérlésének szokása új szintet lépett a török hódoltság korában. Az oszmán hódítás és az ország 1541-ben történt három részre szakadása idején jelentősen felerősödött a szitkozódás szokása is. Sem az ország bő harmadában berendezkedő muszlim hódítók, sem pedig a végvári vitézek nem fukarkodtak az egymás fejéhez vágott vaskos kifejezésekkel. A vilajetté szervezett magyar területek élén álló beglerbégek, a mindenkori budai pasák még a Portának Isztambulba küldött hivatalos jelentéseikben sem fogták vissza magukat, és a keresztényeket rendszeresen az „átkozottak”, az „együgyűek”, vagy legszelídebben a „tévelygők” jelzőkkel illették, a pasák orra alá sok borsot törő végvári vitézeket pedig „hitetlen gyaur kutyákként” emlegették. 

Vonuló janicsárok   Fotó: Wikimedia Commons

Persze, a végvári magyar kapitányokat sem kellett félteni a viszontválaszokkal, akik a fennmaradt leveleikben olyan, az ellenfelet becsmérlő kitételek szerepelnek, mint például az „ istentelen sátánfattya” vagy a „ az kurafi terek”, illetve „ az pokol kénköves tüzére való pagan” ( pogány, a szerk.) és ezek még a kevésbé durva titulusok, amikkel az oszmán ellenfeleiket illették. A törvényi tiltás dacára a káromkodás szokása a hódoltság megszűnésével sem múlt ki, sőt, a XVIII. században a trágár szitkozódások valóságos reneszánszukat élték. 

Az egri végvár a XVI. században   Fotó: Wikimedia Commons

Ezt bizonyítják többek között a nagy számban fennmaradt egyházi szemlék (canonica visitatio) jegyzőkönyvei is, amelyekben az esperesek igen gyakran arra panaszkodnak, hogy hiába jár a nép rendesen a szentmisékre, és hiába tartják meg az egyházi ünnepeket is, a híveket egyszerűen lehetetlen leszoktatni a csúnya beszédről. Ha a múltból visszatérünk a jelenbe, úgy tűnik, hogy a trágár beszéd visszaszorítása nem csak az Árpád-házi királyok számára volt megoldhatatlan feladat, de az  még ma is reménytelen vállalkozás. 

Káromkodásért kalodába zárt nők   Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

Igaz, a modern demokráciákban a szólásszabadság jegyében már senkinek sem kell attól tartania, hogy a piactéren kalodába zárják a trágár beszédéért, legrosszabb esetben legfeljebb csak egy becsületsértési vagy rágalmazási perrel kell szembenéznie.

Az első magyar nyelven fennmaradt káromkodás:

  • egy Hunyadi Mátyás korában keletkezett XV. századi középkori kódexben,
  • az 1479-ben keletkezett Dubcini-krónikában maradt fenn,
  • és Nagy Lajos király seregének egy németek felett aratott győzelméhez kötődik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

