Sajátos nyelvemlék: 547 éves az első fennmaradt magyar káromkodás

Sajátos nyelvemlék, az első magyar káromkodás rejtőzik az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kódex egyik pergamenlapján.

A sajátos nyelvemlék a Dubcini-krónikában maradt fenn Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

Sajátos nyelvemlék, sajátos káromkodások

A szépen cifrázott trágár káromkodás egyáltalán nem a modern idők terméke, hanem ha úgy tetszik, sajátos történelmi hagyatékunk, mert a rendelkezésre álló forrásanyagból megállapítható, hogy csaknem egy évezredre visszatekintve a szitkozódások változatos nyelvi kifejezésében igencsak leleményesnek számítottak az őseink. Noha már a tízparancsolat harmadik pontja is megtiltotta a káromkodást, és ennek a keresztény hitre tért magyarság épülése jegyében mind az egyház, mind pedig az Árpád-házi királyaink igyekeztek maradék nélkül érvényt is szerezni, ám de nem sok sikerrel.

A mély vallásosság ellenére a trágár beszéd igen elterjedt volt a középkorban Hyeronimus Bosch festménye. Forrás: Wikimedia Commons

A fennmaradt írásos források szerint az egyházi hatóságok és a korona is folyamatosan viaskodott a trágár beszéddel ami nemcsak a „pórnép” körében vált igen elterjedtté, hanem az urak is magas szinten űzték a tízparancsolatot gyakran sértő szitkozódást.

Egyes történészek, illetve néprajzkutatók szerint az istenkáromló trágár beszéd elterjedése a XI. század elejére datálódhat.

Szent István az uralkodása alatt ugyanis kemény kézzel és királyi dekrétumok egész sorával igyekezett kiirtani a magyarság körében ekkor még elevenen élő pogány szokásokat. Az istenkáromlás gyökere is a legnagyobb valószínűséggel erre vezethető vissza; az ősi hiedelemvilágukhoz és szokásaikhoz ragaszkodó magyarok pogány szokás szerint így szórták átkaikat és szitkaikat az új „sápadt istenségre” és a keresztényekre.

A XI. században több pogánylázadás is kitört Forrás: Open AI

Noha a XII. századra teljesen általánossá vált a magyarság körében a keresztény hit,

ennek ellenére a nép káromkodáshoz való vonzódása az Árpád-kor későbbi századaiban sem hagyott alább.

Több uralkodói rendelet is született ennek visszaszorítására, de a a trágárkodóknak a büntetések sem szegték a kedvüket a káromkodó beszédtől. A helyzet a XVI. századra annyira elfajult, hogy az 1563. évi 42. törvénycikk Istent, a Szentháromságot vagy a keresztséget káromlót enyhébb esetben nyilvános megvesszőzéssel, de a blaszfémia súlyosabb eseteiben halállal rendelte büntetni. A törvény azt is előírta, hogy azt, aki hallotta és ennek ellenére sem jelentette a szentségtelen szitkozódást, három márka pénzbüntetéssel sújtsák. A káromkodás nem csak az Árpád-házi királyok idején, hanem az újkorban sem vesztett a népszerűségéből.