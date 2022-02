Ronaldo mezében a gazdaság

Közismert, hogy Cristiano Ronaldo imádja a 7-es mezt, amelyet a Manchester United labdarúgócsapata tavaly adott vissza neki. De a 7-es mez minden futballrajongó számára ikonikus: Ronaldo az első manchesteri időszakában tudhatta magáé­nak a hetest. Ebben a felsőben 2003 és 2009 között 292 mérkőzésen 118 gólt szerzett. S ezt a számot különösen nagy becsben tartják a Unitednél, mert olyan legendák is hordták, mint George Best, Bryan Robson, Éric Cantona vagy David Beckham.

Varga Mihály is előkapta a legendás hetest, sőt rá is triumfált: a magyar gazdaság száma a 7,1 lett, miután tavaly ekkora ütemben bővült a magyar gazdaság. Maradva a futball­hasonlatnál: miközben Ronaldo Cavanitól örökölte a mezt, mi, magyarok senkitől a növekedési mértéket. Bár a kormánnyal kritikus ellendrukkerek megmagyarázták a héten megjelent GDP-számot, miszerint a 7,1 százalékos éves gyarapodás a legoptimistább várakozásokat nem érte el, addig erre még nem volt példa a rendszerváltoztatás óta! A bővülés hátterében nem pusztán néhány ágazat és alágazat – piaci szolgáltatások, beruházások, export – megtáltosodása áll, hanem generálisan az: a gazdaság újraindítása sikeres volt, és gyorsan behoztuk a járvány miatti visszaesést. Úgy tűnik, bejöttek az állami intézkedések is. Példaként lehet említeni a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitel- és kötvényprogramját, amelyek nagyon kedvező finanszírozási konstrukciót jelentettek, valamint a kormány beruházásösztönző, vállalkozásokat támogató projektjeit.

Ráadásul nem pusztán hazai viszonylatban lett szép a gazdaság teljesítménye. Tudniillik a negyedik negyedévben Euró­pa legnagyobb növekedését érte el Magyarország. S ez nem a hazai statisztikai hivatal közlése, hanem az Eurostat adataiból derül ki. Eszerint éves összevetésben hazánk a második helyre került 7,1 százalékos bővülésével a lengyelek 7,7 százalékos száma mögött. Noha minden uniós gazdaság GDP-adata még nem áll rendelkezésre, valószínűleg az élboly változatlan marad.

Természetesen februárban már mindenki előretekint. Jó hírünk van 2022-re is: hat százalék körüli növekedéssel számol a Pénzügyminisztérium, s egyre több piaci elemző is. Eddig öt százalék körüli bővülés volt bekalibrálva. Túl azon, hogy a fontos nemzetgazdasági ágazatok már normál üzemmódban muzsikálhatnak, az szja-visszatérítés, a 13. havi nyugdíj, a fegyverpénz, a húsz százalékkal növekvő minimálbér és bérminimum és a 25 év alatti munkavállalók szja-kedvezménye adhat érdemi lökést a növekedésnek a fogyasztáson keresztül. A második fél évben pedig az alapanyag- és csiphiány várt enyhülése, új ipari kapacitások üzembe helyezése, valamint a nagyfesztiválok megtartása, az idegenforgalom további helyreállása tarthatja magasan a növekedést.

Ezzel együtt valószínűleg le kell cserélnünk a 7-es mezt hatosra, mármint ami a gazdasági növekedéshez kapcsolódó tréningfelsőt illeti. De azért ez sem olyan rossz szám, nem lövünk vele kapufára. Hatosban szorgoskodott az újraegyesülés alatti német válogatottban Guido Buchwald, ezt viselte a francia középpályán 1998-ban Youri Djorkaeff, 2002-ben a portugáloknál Paulo Sousa, s ebben testesítette meg a szigort az angol válogatottban John Terry, és a hollandban Mark van Bommel. A Realban Fernando Redondo is ezt viselte. Amennyiben pedig elfeledtük volna, 2018-ban a Németországban nevelkedett Willi Orban a labdarúgó szövetségtől azt kérte, hogy eredeti, magyar írásmód szerint, Orbánként kerüljön a neve a címeres mezre. Nincsenek véletlenek.

