A baloldal veszélyezteti hazánk energiabiztonságát

Mindezek miatt a baloldal nyilatkozatai az orosz gázcsap elzárásáról súlyosan veszélyeztetnék hazánk ellátásbiztonságát és a rezsicsökkentési eredmények fenntartását. Felelősen gondolkodó szakértőként azt gondolom, hogy az európai emberekkel és az iparral szemben is abszolút felelőtlen döntés lenne az energiaszektort érintő bármilyen szankció bevezetése, sőt jelen pillanatban a kérdés folyamatos lebegtetése is roppant káros, hiszen drasztikus energiaárakat és inflációt generál. (Hacsak nem ez az érdeke a láthatatlanul a hazai baloldalt is mozgató globális pénztőkének.)

Ez egyértelműen megmutatkozott a március második hetében kialakult döbbenetes áram- és gázár esetében is. Ebben az időszakban a villamosenergia tőzsdei átlagára (másnapi piaci ár) korábban elképzelhetetlen, 374 euró/megawattóra értéket ért el. Az új rekord (órás) ár pedig ennek mintegy kétszerese (!), 700 euró/megawattóra volt. Vagyis volt olyan időszak, hogy azért az áramért, amiért a magyar lakosság mindössze 38 forintot fizet kWh-ként, közel 270 forint/kilowattórás árat kértek a nagykereskedők! A földgáz tőzsdei ára szintén rekordot ért el.

A hazai fogyasztók szerencsére az európai energiakrízisből semmit sem éreztek, illetve éreznek, hiszen a rezsicsökkentési program védi őket majd tíz éve. Ebben az időszakban a magyar családok mintegy 2600 milliárd forintot takarítottak meg. A rezsicsökkentés fenntarthatóságát már eddig is az olcsón termelő Paksi Atomerőmű és az orosz földgáz biztosította. Ennek fenntartása a Paks II. Atomerőmű és hosszú távú gázszerződés nélkül nem lenne biztosítható.

Ettől függetlenül Márki-Zay Péter és a hazai baloldal politikusai Dobrev Klárától a „zöldtömörülésekig” kivétel nélkül ugyanazt szajkózzák, mintha csak egy láthatatlan karmester mozgatná őket. Ha kormányra kerülnének, akkor azonnal felmondanák a Paks II. Atomerőmű szerződését.

Ezen persze ne lepődjünk meg, mert 2014 óta a kampányaik egyik legfőbb eleme mindig is ez volt. Természetesen valós alternatívát a két új paksi blokk helyett nem kínálnak, de nem is tudnának, hiszen a jelenlegi műszaki és gazdasági lehetőségek mellett nincs alternatívája az új paksi nukleáris kapacitásnak. Az ellenzék mit ajánlana helyette? Épületszigetelést (amivel nem áramot, hanem döntően földgázt lehetne megspórolni), energiahatékonyság-növelést, ellátásbiztonságot garantálni nem képes nap- és szélerőművi fejlesztéseket, valamint például a megújuló energiaforrások „okos alkalmazását”, bármit is jelentsen ez… Németország az elmúlt tíz évben euró százmilliárdokat(!) ölt ebbe a folyamatba, eredménytelenül, hiszen közben a fosszilis energiahordozóktól való függősége nem csökkent. Ezt kellene követnünk?

Dobrev Klára már elfelejtette azt, hogy a férje, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként mit is mondott 2009. február közepén a parlamenti beszédében: „... a kormánynak az a szándéka, hogy arra kérje az Országgyűlést, hogy még az idei év első félévében hozzon döntést arról, hogy a Paksi Atomerőmű kapacitását egy átfogó fejlesztéssel megkétszerezzük.