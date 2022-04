Az Orbán-kormány a közjót szolgálja

Természetesen az átlagkereset sok mindent eltakar. Ahogyan említettük, Brüsszel kisajtolta belőlünk, hogy betartsuk a háromszázalékos költségvetési hiányt. Ehhez viszont forrásokat kellett elvonni a költségvetés egyes területeiről, a nagy rendszerekből: egészségügy, oktatás, nyugdíjrendszer. A nyugdíjak reálértékét sikerült ugyan megőrizni, de az említett két nagy ágazat erőteljesen elmaradt, legfőképpen a béremelések terén. Holott már a 2010 előtti kormányoktól is igen kedvezőtlen helyzetet örökölt meg a XXI. század elején a gazdaságpolitika. A felzárkóztatás – bár voltak rá erőfeszítések – még nem járt sikerrel. Ezt a vírus okozta válság csak fokozta. A jövedelemkülönbségek megnövekedése is jelentős. (Ami szerte a világon minden országban fokozódott az elmúlt évtizedekben.) Ezért van, sőt a szomszédunkban folyó háború miatt még lesz is feladata bőven a következő kormányzatnak. Azt a méltánylandó eredményt azonban, amit az ország egy bő évtized alatt elért, nehéz lenne tagadni.

A fenti megállapításokat a KSH adatsoraira alapozott kutatásainkból szűrtük le. A hosszú távú adatsorainkból kiszámoltunk még egy érdekes mutatót. Ez pedig az a százalékos arány, amely a béreknek a GDP-ből való részesedését jelenti. Vagyis, hogy az országban adott évben megtermelt új értékből mennyit kapnak meg azok, akik munkájukkal azt létrehozták. 1960–65 között ez viszonylag magas volt: 68–58 százalékot tett ki. 1970-re az arány 54 százalékra csökkent, 1975-re már csak 48, 1980-ra pedig csupán 41 százalék volt. A termelés és termelékenység ezek szerint nőtt, a bérek azonban nem ezzel arányosan emelkedtek. A rendszerváltás évére pedig az arányszám 32 százalékra csökkent. A rendszerváltást követően drámai helyzet jött létre. Tovább zuhant a béreknek a GDP-ből való részesedése. 1995–2013 között már csupán a GDP egyötöde volt! 2014 után viszont az arány ismét emelkedésnek indult. És 2019-re – csaknem harminc év után! – végre elérte a rendszerváltás évének szintjét: harminc százalékot.

Mint minden viszonyszámnál, fontos a számláló és a nevező alakulása. Nyilván azért volt 1960-ban olyan nagy a bérek részesedése, mert maga a GDP meglehetősen alacsony volt. A rendszerváltozás utáni termelékenységemelkedés megnövelte a GDP-t, viszont mivel a bérek csak lassan emelkedtek, a részarány alacsony maradt. Az utolsó két Orbán-kormány alatt bekövetkezett masszív nominális béremelések viszont feltornázták a részesedést a rendszerváltozás indulásának évében elért színvonalra. Ami azért is komoly eredmény, mert ezen idő alatt a GDP is dinamikusan növekedett. Nagyobb jövedelmen osztozkodtak a gazdaság szereplői, és az osztozkodásban jobban jártak a munkavállalók.

Nem állítjuk, hogy minden tökéletesen jól ment az elmúlt években. De azt igen, hogy a politikai vezetés tanult a múlt tapasztalataiból. És az objektív adatok szerint végül is az igen nehéz külpolitikai és gazdasági viszonyok között a közjót, az emberek javát szolgálta.

A szerzők közgazdászok

