Vidéki vagyok, magyarkodom erősen

Időzzünk is el kissé ezen az erőltetett magyarkodás kifejezésen. Ez más nemzet nyelvén nem születhetett volna meg, csak magyarul. Ilyen lekezelően, becsmérlően, gúnyosan nem beszélnek sehol azokról, akik büszkén hirdetik nemzeti identitásukat. Magyarkodnak… Ilyet csak az tud mondani, akinek nem szülőföldje, csak tartózkodási helye ez az ország, akinek a haza, a nemzet csak szociokulturális kreatúra, nem megélt valóság. Ráadásul a DK-s polgármester szerint még erőltetjük is. No, ezen erősen el kellett ismét gondolkodnom, hogyan lehet erőltetni a magyarkodást. Pél­dául direkt a tompa végénél próbálom átdugni a gombostűt a kokárdán? Vagy nemzeti színűre festem a leveleket a szemközti nyárfán? Niedermüller szerint leginkább persze úgy, hogy szúrós szemmel azt vizslatom, ki a magyar még. Pedig ha tudná a szerencsétlen, hogy bennünket ez egyáltalán nem érdekel! Könnyen felismerjük ugyanis egymást, aki pedig nem ismerős, de jó szándékú, azzal évezredek óta békében együtt tudunk élni. De hiába is magyaráznánk ezt a politikai elvakultaknak, akik már ideológiát, sőt tudományt is faragtak gyűlöletükből. E tudomány szerint mindazok, akik nemzeti alapon határozzák meg identitásukat, potenciális tömeggyilkosok. Szerintük ugyanis a XX. század nagy népirtásai mind abból fakadtak, hogy a nacionalisták egymásnak estek. Azon túl, hogy ez egyáltalán nem igaz, és a nagy kataklizmákat a népeket leigázni vágyó birodalmi törekvések okozták, ostobaság is minden nemzeti érzelmet és gondolatot sovinisztának, nacionalistának, hovatovább nácinak bélyegezni. A modern nacionalizmus, amit leginkább patrio­tizmusnak nevezünk, egyáltalán nem más nemzetek kárára, hanem sokkal inkább velük együttműködve, a közös sikerekben egymást érdekeltté téve képzeli el a haza felvirágzását segítő nemzeti politikát. Amitől a Niedermüller-féléknek kihull a hajuk, eláll a lélegzetük, elvörösödik a fejük, és csak annyit tudnak kinyögni: erőltetett magyarkodás.

Soha ne feledjük, ők Európai Egyesült Államokat, vagyis új birodalmat akarnak, ahol megszűnik a szuverén, önálló nemzetállam, és a magyarság beolvad a kevert népességen alapuló multikulturális társadalmi katyvaszba. Ezért állunk az útjukban, ezért próbálnak befeketíteni bennünket úton-útfélen. Lelkük rajta, mi úgysem hagyjuk.

De azt a négy budapesti hülyegyereket büntessék meg alaposan a hatóságok, vegyék el a kedvüket örökre a köztéri vizeléstől, ne tudják Gyurcsányék ellenünk használni még őket is!