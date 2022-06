A román nacionalistákat a mai napig zavarják a magyar szimbólumok

Adva volt egykor a soknemzetiségű történelmi Magyarország a maga ezeréves történelmével. Ha Romániában erre valamilyen (akár ünnepi) formában emlékezni merészelünk, akkor megesik, hogy magyarokat sértő provokációkkal szembesülünk. Példa volt erre, ami Novák Katalin köztársasági elnökünk gyulafehérvári, illetve torockói látogatása alkalmával történt.

Az előbbi helyszínen, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrának avatásakor egy baloldali román szenátor közölte Novák Katalinnal, hogy Transsylvania román föld volt és az is marad. Ezután az 1848–49-es magyar szabadságharc alatt főként védtelen erdélyi magyarokat gyilkoló román felkelőket vezető Avram Iancu képét helyezte a Bethlen-szobor elé azzal, hogy ennek a román „nemzeti hősnek” kellene szobrot állítani. Megjegyzem, hogy Iancu-szobrok eddig is voltak Romániában, többek között Kolozsváron, és az ugyancsak hírhedt lázadó parasztvezérek, Horea, Closca és Crisan tiszteletére emelt emlékművekkel is találkozhatunk. Persze minden társadalom megválaszthatja a nemzeti hőseit − a magam részéről örömmel maradok a mieinknél.

Legutóbb arról értesültünk, hogy a torockói Székelykő csúcsán álló, piros-fehér-zöldre festett jelzőkövet átfestették a román trikolór színeire. Az erről készült fényképet George Si­mion, a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) pártelnöke tette közzé a Facebook-oldalán, válaszul arra, hogy Novák Katalin kirándulni merészelt ehhez a kőhöz.