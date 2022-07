És akkor megjött a pampanyúl

Esetünkben viszont nem ez történt, mivel az önmagukat transzneműként vagy nembinárisként azonosító emberek ragaszkodnak ahhoz, hogy ne őként (he, she) utaljanak rájuk, hanem inkább őkként. Szerencsére Wisconsinban sem ment el mindenkinek a maradék józan esze, a fiúk védői például türelmesen elmagyarázták a tankerületi arcoknak, mint anya hülye gyerekének, hogy az ők/őket névmások ilyetén használata felettébb kínos, nyelvtanilag kimondottan aggályos és talán nem véletlen, hogy az ügyben eljáró és nyomozást folytató tisztségviselő is rendszeresen belezavarodott az alkalmazásába. Végezetül pedig felhívták mindenki szíves figyelmét arra a nem elhanyagolható mellékkörülményre, hogy a biológiailag helyes névmások puszta használata momentán nem minősül szexuális zaklatásnak, a szabad véleménynyilvánítást ugyanakkor nem más védi, mint az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya. Viszont ez már megint a Monty Python és a Szent Grál, azaz a Gyalog galopp világa. A herceg nem mehet ki a szobából. A vérnyúl itt ólálkodik a kertek alatt. A pampanyúl pedig már meg is jött.

Borítókép: Pampanyúl/nagy mara (Fotó: Flickr)