Karácsony nem csak az autósokat üldözi

És mi van a többi, elvben gyalogos budaival és pestivel? Ők nem fogják triplán beszívni a feldagasztott csúcsforgalom miatt az égéstermékekkel szennyezett levegőt? Dehogynem! A kisgyerekek a legveszélyeztetettebbek, mivel a földhöz közelebb vannak, s így még durvább dózist kapnak a nehezebb fajsúlyú üzemanyaggázokból. De ne is beszéljünk jövő időben, amikor ez már a jelen nyomorúsága, amióta az alig használt kerékpársávokkal, a késleltetett és elhúzott felújításokkal – lásd Blaha Lujza tér –, lezárásokkal a mizantróp főpolgármester már most is gondoskodik arról, hogy mindenki egyformán szívja a torlódásra ítélt gépkocsik okozta, egészségre káros égéstermékeket.

Némi shakespeare-i áthallással nálunk autós az egész város, és gépkocsihasználó benne minden férfi, gyermek és nő. Hiszen az autó mellett nem autóbusszal, trolibusszal is járnak a gyalogosok a munkahelyükre, iskolájukba, otthonukba, bárhová? Nem ők rostokolnak a dugókban, rongálva a tüdejüket és az idegszálaikat, elpocsékolva a drága idejüket, pusztán azért, mert az őrült ötletek városvezetője bűnös városnak tartja Budapestet, amelynek lakóit móresre kell tanítani?