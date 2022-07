Nemzeti érdek a haderő fejlesztése

Politikai szempontból nem kell nagyobb változásokkal számolnunk, mivel az elmúlt hónapokban a NATO és tagállamai, köztük Magyarország is, már lényegében ráálltak arra az irányvonalra, amit a csúcstalálkozó most írásba foglalt. Tehát finomhangolásra van szükség. Számunkra kedvezőbb helyzetet teremt az is, hogy a haderőfejlesztés tekintetében az elmúlt években olyan lépések történtek – főként, de nem csak az új fegyverrendszerek beszerzése és rendszerbe állítása területén –, amelyek eredményeként ma már közelebb vagyunk nemcsak a híres kétszázalékos küszöb eléréséhez a védelmi költségvetésben, de a haderő alkalmazására nézve általában is: mind az ismét kiemelt jelentőségűvé váló területvédelem, mind pedig a missziós szükségletek területén.

Azért még maradt tennivaló bőven. Ezek közül a legfontosabbakat vesszük számba. Számos konkrét feladatot is azonosíthatunk már most – fenntartva a lehetőséget, hogy a megvalósítás folyamán biztosan ennél jóval több is jelentkezik. És örömmel állapíthatjuk meg, hogy ezek közül többnek a végrehajtása a csúcstalálkozó után szinte azonnal elkezdődött.

Mindenekelőtt kiemelt figyelmet kell fordítani a haderő ma már krónikus élőerőhiányára: fokozatosan, de gyorsan feltölteni élőerővel a rendelkezésre álló alakulatokat. Meg kell határozni a gyorsan fejlődő tartalékos szervezetek feladatait és az ehhez szükséges képzési, felszerelési szükségleteket. Újra kell gondolni az együttműködés tartalmi és szervezeti kereteit más fegyveres testületekkel, mindenekelőtt a rendőrséggel, az alakulóban lévő határőrséggel és a katasztrófavédelemmel. Fontos az is, hogy minderről folyamatos konzultáció folyjon a társadalommal, a civil szervezetekkel és más szakértőkkel. Annál is inkább, mert az átfogó honvédelem a társadalom egészének támogatása nélkül kudarcra van ítélve. Természetesen fontos továbbra is a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása is.

Rendkívül fontos feladat a Honvéd Vezérkar kialakítása is. Ez nemcsak a katonai vezetési rendszer működése szempontjából játszik kiemelt szerepet, hanem egyik döntő eleme a haderő feletti demokratikus politikai és civil kontroll érvényesülésének is. Az előző honvédelmi vezetés a korábban kialakult, igencsak zavaros és komoly működési nehézségekkel küzdő rendszerből egy átmeneti megoldással tört ki, amely annak, aminek szánták: átmenetinek, meglepően jónak bizonyult. De az átmeneti megoldás után mindig meg kell találni a „végleges” megoldást, ami jelen esetben nem tűnik nagyon újnak, hiszen vezérkar időtlen idők óta létezik a világ legtöbb hadseregében és létezett hosszú ideig a magyar haderőben is. A probléma az volt, hogy a civil irányítás kialakítása során – kezdetben indokoltan – olyan megoldásokat alkalmaztak, amelyek összezavarták a vezérkar és a parancsnokság funkcióit. Ezt tisztázta a Benkő Tibor minisztersége alatt bevezetett átmeneti rendszer, és erre szükséges most a végleges megoldást megtalálni.