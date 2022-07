Népfelkeléstől retteg Brüsszel

Frans Timmermans zöldátmenetért (sic!) felelős uniós biztos „népfelkeléstől” tart, ha a tél kezdetéig nem sikerül valamit kezdeni az energiaválsággal. Azzal az energiaválsággal, amit egyébként éppen a Timmermans-féle brüsszeli helytartók, Európa sírásói idéztek elő eszement szankcióikkal. Kiültették az uniót az ág szélére, elkezdték a fűrészelést, most meg – hogy már recseg – átkozódnak: „Putyin a hibás!” Pedig pár hete még milyen lelkesen hirdették: „nem kell az orosz gáz és olaj, mert vér tapad hozzá, elzárjuk!” Hát jó, ha nem kell, akkor nesztek, elzárom! – feleli most Vlagyimir, és karbantartásra hivatkozva mától (elvileg tíz napig) egy köbméter gázt sem pumpál a németeknek az Északi Áramlaton keresztül. Ki is tört a pánik a németeknél. Hogy népfelkeléssé érik-e, majd elválik.

Lehet jóemberkedni, hogyne lehetne, csak akkor nem illik jajgatni, amikor a hatodik uniós szankciós csomag után az érintett visszaüt. Bizony, ez kétirányú utca. Te mondhatod, hogy majd három vagy hat hónap múlva óhajtanád elzárni a gázcsapot, amikorra (esetleg dupla vagy tripla áron) sikerül betömködnöd az ellátási réseket, és hogy Putyin addig szállítson csak szép szorgosan. Csakhogy mi van, ha Putyin ezt nem óhajtja kivárni? És a jelek szerint nem óhajtja. Ugyan miért babusgassa ellensége segítőit? Hiszen Euró­pa fegyverrel, műholdképekkel, hírszerzési információkkal, pénzzel tömi Ukrajnát. Az is csoda, hogy az orosz állami megtakarítások brüsszeli ellopása után rögvest nem állított le minden energiaszállítást Európába.