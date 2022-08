A kémeket felfedő varázspálca még nem létezik

Az elmúlt öt hónap alatt az orosz–ukrán háború és annak következményei alapjaiban forgatták fel az életünket. Szankciós csomagok, elszabaduló infláció, energiaválság. Közben pedig a szó valódi és átvitt értelmében is frontország lettünk. A hazánkat folyamatosan érő támadásoknak egyik kevésbé látványos, de annál fontosabb területéről viszonylag kevés szó esett a magyar sajtóban.

Néhány héttel ezelőtt az egyik balliberális hírportál szerint az amerikai külügyminisztérium Közép- és Kelet-Euró­páért felelős helyettes államtitkára azt kérte a magyar kormánytól, hogy utasítsunk ki minél több kémkedéssel gyanúsítható orosz diplomatát. A kérés egy szuverén, jogállamként működő ország esetében már önmagában is pikáns. Sőt felháborító. Először is nézzük a dolog jogi oldalát! Kém vagy ellenséges hírszerző nem attól lesz valaki, hogy rámutatunk. Még akkor sem, ha a diplomata beosztásából, előéletének bizonyos momentumaiból joggal lehet feltételezni, hogy az alapfeladatain túlmenően egyéb munkát is végez a fogadó ország területén. Egy diplomata akkor válik hírszerzővé, ha az arra illetékes elhárítószolgálat a rendelkezésére álló erők és eszközök jogszerű felhasználásával hitelt érdemlően bebizonyítja az illető illegális tevékenységét. Ezt követően ki lehet, sőt a legtöbb esetben ki kell utasítani a lebukott diplomatát. Ezzel lehet ugyanis megszakítani az ország biztonságára veszélyt jelentő tevékenységét. Ezt követően pedig illik tájékoztatni a szövetséges partnerszolgálatokat, hogy a kormányaik eldönthessék, fogadják-e a lebukott ügynököt, amennyiben később náluk próbálkoznak az akkreditálásával. Ez a dolgok menete a szakma szabályai szerint.

Az elmúlt hónapok során az unió legtöbb országa között egy sajátos verseny bontakozott ki. Aminek kiírása így szólt: Ki tud vagy ki mer több orosz diplomatát kiutasítani kémtevékenység gyanújára hivatkozva? Az nyert, aki a legtöbbet és a leggyorsabban küldte haza. A politikusok pedig azzal a jóleső nyugalommal dőltek hátra, hogy most aztán jól kibabráltak az orosz titkosszolgálatokkal. Sőt leginkább magával Vlagyimir Putyinnal, elvégre ő ebből a világból érkezett és lett Oroszország első embere. Az orosz titkosszolgálatokra mért csapás sikerét pedig maga a legendás brit titkosszolgálat vezetője hitelesítette. Richard Moore, az MI6 első embere elmondta, hogy a háború kitörése óta Nyugat-Európából csaknem négyszáz orosz diplomatát utasítottak ki. Szerinte ezzel nagyjából megfeleződött az orosz kémtevékenység a kontinensen.