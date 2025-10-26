idezojelek
Vélemény

Nem hallgathatunk

Végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon.

Kondor Katalin avatarja
Kondor Katalin
Európai Unióorosz-ukrán háborúfegyverszállítás 2025. 10. 26. 7:49
Fotó: Europress/AFP/Nicolas Tucat

Főképp mi, civilek, akiknek a véleményére eddig sem igazán hallgatott a világ. Minek is hallgatna, hiszen bolygónk sorsát mindig is a nagyhatalmak, a „nagy emberek” döntötték el, sohasem azok, akiknek valójában a saját otthonuk, saját nézeteik és életük függött attól, hogy miképpen alakul a világ sorsa. Magyarán ki vagyunk rekesztve saját életünkből. Már régen – tegyük hozzá! S bár kibírtuk a világháborúkat, az ilyen-olyan, nem túl hatékony lázadásokat, most éppen ott tartunk, hogy mindegy, mit mond bárki is, legyen ő akár a világhatalom legfontosabb szereplője, akkor sem érdekes, amit mond, amit akar, mert a fenekedők társaságokba tömörültek, s onnét óhajtanak támadásokat indítani minden ellen, ami még normális ebben a világban, függetlenül attól, hogy annak a támadásnak létezik-e igazsága vagy sem.

Aligha hinném, hogy ezen megállapítást joggal tudná cáfolni bárki is, jóllehet naponta tapasztalhatjuk, hogy háborús zsákmányszerző éhségükben micsoda kijelentésekre vetemednek Európa urai. Minap például olvashattuk, hogy tovább „dőlnek” a fegyverek Ukrajnába, persze uniós finanszírozással. Ez idő tájt éppen Finnország közölte, hogy százmillió euróval járul hozzá az Ukrajnának szállítandó – állítólag immár sokadik – fegyvercsomag megvásárlásához. Lelkük rajta, mégis kérdésünk: mi ez, ha nem háborúpártiság? Ami egyébként az EU tagságát illetően nem lep meg bennünket, csak éppen nem kellene sunnyogni, hanem az unió tagországainak külön-külön kellene megnyilvánulniuk a tekintetben, hogy mi az elképzelésük, mi az üzenetük saját népeik számára a háborúságot illetően. Erről kellene nyilatkoztatni őket, bár meglehet, az én hibám, de egyetlen Európához tartozó ország lakosainak véleményét eleddig nem hallottam arról, hogy kinyilvánították volna, akarnak-e háborúba keveredni akár az oroszokkal, akár az ukrán frontokra küldeni hadköteles férfiaikat vagy sem? Ha igen, rajta! Küldjenek. Bár arról is készíthetnének közvélemény-kutatásokat, hogy vajon mit szólnak ahhoz, s főképp miként indokolják Európa országainak roppant demokratikus vezetői azt, hogy lényegében az orosz–ukrán háborúságot az amerikaiak robbantották ki, mivel korábban jó néhány emberüket – ez persze a zseni Biden idejében történt – Ukrajnába küldték, hogy miniszteri „trónokat” foglaljanak el. Mely hatalom hagyta volna ezt – kérdezik a naivok, köztük magam is –, hogy ilyesmi megtörténjen? Úgy látom, ezzel a különös jelenséggel, a politikában ezt talán puccsnak nevezik, a fogalom megmagyarázását illetően nem sikerült megbirkózni. Talán csak az afrikai államokban fordultak elő korábban ilyen trükkök, Európában nemigen.

Szeretném hangsúlyozni, sosem voltam külpolitikai szakértő. Mi több, nem is szeretnék az lenni. Ám arra sokan igényt tartanánk, hogy civilként végre mindenki elmondhassa kifogásait arról, hogy az EU – melynek ugyebár tagjai vagyunk – hová süllyedt. Miért nem küzd a háború ellen? Miért özönlenek továbbra is a fegyverek Ukrajnába? Miért nem tisztázzák végre az orosz–ukrán háború kirobbanásának indokait?

Megannyi kérdés, válasz nélkül. Rendben! Csak akkor ne méltóztatsanak nekünk demokráciáról papolni, tisztelt Európai Unió s e szervezet tagjai! Beleértve a magyar uniós képviselőinket is. Ugyanis tetszik vagy éppen nem tetszik bárkinek is, nem számít a szavunk! Immáron ennyi tagsági idő után csak arra volnánk kíváncsiak, hogy a békemeneteknek van-e még kellő erejük ahhoz, hogy ezt a „titokzatos” fenekedést s ennek kiötlőit valaha is bemutassák nekünk. A gyökerekig leásva! Tudom, a naivnál is naivabb kérdések ezek. Ám végre el kell – kellene – jönniük azoknak az időknek is, melyekben nem mindenféle háborúpárti alakok ülnek a nyakunkon, hanem éppen őket fogjuk lecsendesíteni, netán még felelősségre is vonni azért, amiért elrontották az életünket. Tetszik, nem tetszik, ugyanis életünk nem a saját kezünkben van, hanem vagy egyik, vagy másik – úgymond – jelenlegi nagyhatalom kezében.

Ne adja Isten, de úgy tűnik, ismét nehéz idők jönnek. A fenekedők – határainkon kívül és belül – továbbra is készülődnek. Megvásárolt, alkalmatlan emberek igyekeznek csoportok élére állni, s minden erővel megakadályozni, hogy mi, Európa egyik kis országaként a magunk útján járjunk. Beindultak a rágalomhadjáratok is. Mi ez, ha nem diktatúra? A múlt tehát visszaköszön. Sokan érezzük, nehéz idők jönnek. Azaz máris itt vannak, hiszen dolgoznak a rágalmazók gőzerővel, kivált, mert Magyarországon is választások közelednek. s bizony, egyelőre nemigen értünk el sok sikert ellenük, ezt még saját sorsommal is bizonyíthatom, ha kell. A „mutogatós” bácsi, aki pedig mindenek ellenére hatalmas sikereket ért el az Európai Unió elitjeinek köreiben, továbbra is sikeresen gyűjti háborús terveihez a pénzt, a családja meg szünet nélkül költekezik, házakat, divatholmikat, nyaralókat vásárolgatnak. Mutatva nekünk, ilyen egy mai háború. Mármint a kiválasztottak számára. Tehát a háborús „divat nem halad, csak visszaváltozik”. Csak azt nem értem, miért hallgat Európa. Bocsánat, de „bosszúból” hadd idézzem Petőfi gyönyörű versét – amelyik nem gyönyörű persze –, az Európa csendes, újra csendes… címűt: „Európa csendes, ujra csendes, / Elzúgtak forradalmai … / Szégyen reá! lecsendesült és / Szabadságát nem vívta ki.” Nem bizony!

A szerző újságíró

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

