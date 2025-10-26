Ejtsünk akkor néhány szót a beszédekről – s leginkább a Magyar Péter-i beszédről.

Ugyanis a másik beszéd, Orbán Viktoré világos volt és tiszta, arról szólt, hogy mint mindig, most is szemben állunk a korszellemmel, a fősodorral, mert nekünk az a sors adatott, hogy mindig szemben kell állnunk.

Érdekes dolog ez.

Amikor Moszkva diktált és itt voltak a szovjet csapatok, akkor létezett – mert az ilyenek mindig léteznek, ezek az athéni szín demagógjai – az az erő, az a hatalom, amelyik Moszkva talpát nyalta és a szovjet rendszer feltétel nélküli kiszolgálója volt.

Ugyanezek vagy ezek szellemi, lelki, vérségi rokonai ma azt üvöltik, hogy nem lesznek „Moszkva bábjai”.

Hát persze hogy nem. Ugyanis ezek ma már Brüsszel bábjai, és ha Washingtonban kedvükre való elnök van, akkor Washington bábjai. A talpnyalás mint lelki igény – ezek ők.

Velük szemben állunk mi, velük szemben áll a magyar miniszterelnök, aki világosan elmondta ezt is október 23-án. S a Békemenet is újra ugyanazzal a mondattal érkezik: Nem leszünk gyarmat. Soha. Különösen akkor nem, amikor a gyarmattartók egyenesen háborúba akarnak menni. Illetve ők nem, ahhoz gyengék és gyávák, hanem bennünket, mindig lenézett, mindig cserben hagyott közép- és kelet-európaiakat akarnak háborúba küldeni – Oroszország ellen.

Ez a mániájuk.

Pedig megtanulhatták volna – volt rá nyolcszáz esztendejük –, hogy Oroszországot úgysem fogják legyőzni. Nem győzték le soha.

Ráadásul ma nem ahhoz kell bátorság és vitézség, hogy Oroszországgal, Moszkvával, a Kremllel hadakozz. Ma Brüsszel, az Európai Bizottság és az Európai Parlament ellen kell kurázsi, ahhoz kell bátorság, hogy ezeknek merj ellentmondani.

Erről beszélt Orbán Viktor. És a békéről. Aminél nincs, és nem is lehet semmi fontosabb.

Nemrégiben még, amikor béke volt, minden volt. Európa is működött, gyarapodott, gazdagodott, mert az olcsó orosz energiára és a német technológiára alapozta önmaga fejlődését.

Ma mindez odavan. Többek között azért, mert a Nyugat úgy döntött, Ukrajnában és Ukrajnával vívja meg a proxi háborúját Oroszország ellen. És mi ebből ki akarunk és ki fogunk maradni.