Október 23-án megmozdult az ország. Kora délután a Kossuth téren, a Békemenet nagygyűlésén Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor beszélt. Délután a Hősök terén, a Tisza Párt rendezvényén Magyar Péter szónokolt.

Mindkét beszéd túlmutat önmagán, nem egyszerűen ‘56 hőseinek megidézéséről szólt, és nem is pusztán, az onnan számított 171 nap, tehát a kampány kontextusában értelmezendő, hanem ennél sokkal többről, lényegesről, meghatározóbbról van szó. Mégis, az idei október 23. utólagos értelmezését egy megítélésem szerint félreértett szempont uralja, nevezetesen: hol és mennyien lehettek, melyik rendezvényen voltak többen, ki nyerte tehát a napot? Egy számháború alakult ki, amely félreérti a lényeget.

Mert abban talán megegyezhetünk, hogy sokan voltak itt is, ott is.

Rengeteg ember döntött úgy, hogy szabad idejét áldozza arra, hogy emlékezzen a hősökre, részt vegyen egy közös tiszteletadáson, és meghallgassa vagy a miniszterelnököt, vagy a kihívóját.

Bármelyik rendezvényen is vettek részt, köszönet és tisztelet nekik a méltóságteljes emlékezésért. És sokakat illet köszönet itt is, ott is. Nagyon sokakat. Felfogásom szerint ez tehát egy tévút annak megítéléséhez, ha győztest akarunk hirdetni.

Ugyanakkor nemcsak tömegek voltak, de volt két beszéd is. A miniszterelnök és kihívója beszélt - túl a megemlékezésen - arról, hogy látják a világot, benne a helyünket, mit érzékelnek a jövőből és mi a tervük arra nézve, hogy milyen magatartást mutassunk, milyen testtartásban álljunk és mit tegyünk a minket érő kihívások közepette.

Orbán Viktor beszéde egyértelműen arról szólt, hogy háború vagy béke.

Helyzetértékelése szerint Brüsszel úgy döntött, hogy háborúba megy. Létrejött egy háborús szövetség, amelynek csaknem egész Európa behódolt. Ez a szövetség a háborút be akarja hozni Európába, a pénzt pedig ki akarja vinni Ukrajnába. A jövő tehát a háborús fenyegetésről szól, hogy ha nem vigyázunk, ha nem leszünk észnél, ha nem mutatunk erőt, ha nem állunk ellen, akkor mehetünk a vágóhídra, Magyarország belesodródik a háborúba. Ezt mi nem akarjuk. Magyarország egyedüliként Európában ennek a tervnek ellenáll.

Orbán politikája arról szól, hogy Magyarország, ha törik, ha szakad, ebből a háborúból ki fog maradni. A választás tétje tehát, hogy meg tudjuk-e őrizni a békét, és kívül tartjuk-e határainkon a háborút.

A kihívó fél azonban Brüsszel szövetségese. A mögötte álló emberek félrevezetettek. Azt hiszik a tét a kormányváltás, pedig a tét a háború. Ha a kihívó nyer, mivel behódolt Brüsszelnek, nem tehet mást, mint amit Brüsszel akar: háborút. A tét tehát világos és egyértelmű, ha a Fidesz győz, akkor marad a béke, ha a Tisza nyerne, jön a háború.