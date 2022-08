Át kell jutni a Horn-fokon

Alig egy-két hónapja jócskán emlegették a nevét – kilencven éve született –, angyalföldi szobra is szóba került. Jövő nyáron lesz tíz esztendeje, hogy meghalt. Mostanában még legalább két, gyakran szóban forgó hazai politikai témáról (is) eszünkbe juthat. Mégpedig az úgynevezett rendszerváltás elképesztő, egyre inkább vissza-visszaköszönő ellentmondásainak, Janus-arcának – Fricz Tamás kifejezésével: „glaszékesztyűs” mivoltának – drasztikuma kapcsán. No meg az egykori állampártnak, az MSZMP utódpártjának, az állítólag szociáldemokratává átvedleni próbált MSZP-nek nem túl siratni való végnapjai miatt. Hiszen napjainkra érkezett hát el az ünnepi pillanat, midőn a felmérések immáron egy (1) százalékos támogatottságot mutatnak ama pártnak, melynek győzelmekor, azon a letaglózó 1994-es tavaszon – feledhetetlen – csínytevő főkaméleon elvtárs cigánykereket próbált hányni a Hősök terén. (Mindig van lejjebb, tudjuk.)

És az ún. rendszerváltás, amit Bíró Zoltán elhervadtnak nevezett – kellős közepén a kaméleonok kaméleonpártjával – fejezte ki a legsűrítettebben mindazt, amit az egész korszak közrefogott. És ami közrefogta az egészet – velünk együtt. Mindennek több mint jelentékeny, középponti, ha nem éppen majdhogynem meghatározó alakja volt ez a jövőre már tíz éve halott ember. Aki volt külügyminiszter és KB-osztályvezető, államtitkár és pártelnök, belgrádi követségi ember és végül – sajnos – miniszterelnök. Kormányfő. Első ember. (Haj-haj. Most, így kontrasztosan látszik, mit is jelenthetett ez valójában.)