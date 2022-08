Jövőkép: kultúra, tudomány, politika

Fordulóponthoz érkeztünk. Rendkívüli helyzetben van a világ és vagyunk benne mi mint magyar nemzet. Egy korszak van lezárulóban és egy új korszak születőben. De hogy mi az, ami ténylegesen lezárul, mi az, ami születik, és ki az, aki az induló korszak részese lehet, az rajtunk, itt jelen lévőkön is múlik.

Az egypólusú világrend újragondolását nemcsak a visszatért nagyhatalmi rivalizálás sürgeti, hanem a technológiai forradalom is. Az elmúlt időszak legnagyobb változását a fizikai és digitális énünk korlátok nélküli összekeveredése jelentette. A nagy zűrzavarban a digitális én vette át az irányítást, ennek szabályai, normái és viselkedésmintái kezdték meghatározni a fizikait is. A szakemberek azt mondják, hogy a kibertér óceánján való hajózás magas szintű digitális tudást és folyamatos biztonsági intézkedéseket követel meg, és mindez csupán arra lehet elég, hogy legalább az irányítás látszatát megőrizzük. Lassan kiborgokká válunk, szabad akaratunk pedig elillanóban van. Drágán fizettünk a révésznek átnyújtott személyes adatainkkal, a ránk zúduló óriási mennyiségű manipulált információt pedig képtelenek vagyunk megfelelően feldolgozni. Félő, hogy ideológiai, politikai vagy kereskedelmi automatákká válunk, és nem mi állítjuk szolgálatunkba a mesterséges intelligenciát, hanem az vesz birtokba bennünket.

Mindezek mellett a világrend alakításában egyre inkább közvetlen szerephez jutnak a technológiát uraló transznacionális vállalatok. Nem egyszerűen arról van szó, hogy bármikor lehallgathatnak bennünket, beleláthatnak életünk legintimebb részébe is, hanem arról, hogy a nagy techcégeknek olyan mély, minőségi demográfiai, lélekrajzi adatai vannak rólunk, amelyek révén pontosan prognosztizálni tudják várható viselkedési mintáinkat. Befolyásuk életünk minden részletében jelen van, legyen szó az on­line tartalmak meghatározásáról, az űrtechnikáról vagy az emberi mivoltunk legsebezhetőbb pontjairól. Régi tömlőbe új bort ne tölts, tartja a mondás. A transznacionális érdekkörök által szorgalmazott államok utáni világrendet nem akarják a társadalom hagyományos szerveződésére építeni. Az emberiséget az ősidők óta megtartó kulturális értékek gigászi nyomás alá kerültek, ma már forradalmi tett azt kimondani, hogy az apa férfi és az anya nő, a nemzet alappilléreit pedig a családok alkotják.

A nagyhatalmak közötti viszály, illetve az államok világrendje helyébe kívánkozó transznacionális vállalati világrend egyaránt a társadalmak mély és sokrétű megosztásával jár. Mély megosztással szembesülhetünk a járvány-, a migráció-, az ukrajnai, a gender- és megannyi más kérdésben. Miközben társadalmi csoportok egymásnak esve lerombolják nemzeti közösségüket, helyükbe lép a kacagó harmadik, és birtokba veszi elorozott jövőjüket. Klebelsberg Kunó már a 1920-as évek végén arra hívta fel a figyelmünket, ha nem védjük meg kultúránkat és Európa szívében fekvő házhelyeinket, akkor gazdagabb nemzetek fiai idejönnek és felvásárolják földjeinket és szétmorzsolják kultúránkat.

Az elmúlt évtized fundamentális társadalmi-gazdasági és politikai változásokat hozott.

A globális hálózati társadalom hatására nemcsak járványok és pénzügyi válságok, de ideológiák is futótűzként terjednek a világban. A bölcsesség és tudás helyett ideológiák kerültek a középpontba. Érvelés helyett megbélyegzés vált az uralkodó kommunikációs trenddé.

Azonban mi itt, Tokaj-Hegyalján, a múzsák földjén jól tudjuk, hogy ha a művészet, a tudomány és a cselekvő hazaszeretet egymást táplálják, ha a sziréndaloknak ellenállunk, ha a tekintetünket nem a pillanat délibábjára függesztjük, hanem a messze jövendőre, akkor a romlás helyett emberi élet vár ránk és gyermekeinkre, unokáinkra.