Rettegnek a téltől a németek

Élelmezési és agrárfordulat, energetikai és közlekedési fordulat, gender- és bevándorlási fordulat – ezek mind-mind annak az útjelzői, hogyan épül le egyedülálló módon egy működőképes, magasan fejlett állam egy diszfunkcio­nális kártyavárrá. Aki kifordít egy államot, mint egy bélést, az a létében fenyegetett torzképét kapja vissza. Következzenek az összezavarodott Németország pillanatfelvételei!

1. Élelmiszer-ellátás. „Az olcsó élelmiszer időszakának vége” – örvendezett júniusban Renate Künast korábbi zöldpárti agrárminiszter azon, hogy az ukrajnai orosz invázió következtében felmentek az árak. Néhány évvel ezelőttig még a politikai osztály erényei közé tartozott Németországban, hogy harcoljon a társadalmi jólétért és a munkahelyekért, ­azóta azonban már a Zöldek nevelő célzatú arcátlansága érvényesül. Az élelmiszerárak nem szökhetnek eléggé fel a Zöldek szerint. A népességet a Zöldek programjának megfelelően nevelik át, és csaknem minden párt asszisztál hozzá. Az emberektől elvárják, hogy vegánként éljenek, hagyjanak fel a létfontosságú hús fogyasztásával. Ezt a Zöldek a megfizethetetlen húsárak segítségével, valamint a növényi eredetű élelmiszerek árának állami támogatással való alacsonyan tartásával akarják elérni. A Zöldek szélsőségesen társadalomellenesek. A szövetségi környezetvédelmi minisztérium, amely a Zöldek egyik menedékhelye, hadjáratot folytat a szarvasmarha-tenyésztés ellen. Mostantól a gazdák szén-dioxid-adót fizethetnének a csordáik metángáz-kibocsátása után! Ez csak tovább növelné az élelmiszer árát és betenné a kaput az állattenyésztésnek. A Zöldek minden szégyenérzetüket elvesztették abban a hitükben, hogy egyedül dönthetnek a világ sorsáról. A világot akarják megmenteni, függetlenül attól, hogy ez mibe kerül, és hogy a végén az embernek lesz-e még helye benne.

2. Energiaválság, önnön hibánkból. Németország a fukusimai szökőár után energetikai nirvánába fordult. El az atomtól és a széntől mint megbízható energiahordozóktól a kiszámíthatatlan nap- és szélenergia irányába. A következmények katasztrofálisak, mégpedig az összes többi EU-tagállam számára is. Márpedig ha Németország elbukik, minden mást nehezen lehet megtartani. Nem hiába részesül mindenütt visszautasításban Robert Habeck, a sötétzöld német gazdasági miniszter, amikor gázszállításra kéri az uniós kollégáit. Azt mondják neki, Németország a világ legostobább energiapolitikáját folytatja, de számít a szomszédai segítségére, ha rosszul alakulnak a dolgok. Uniós kollégái azt várják Habecktől, végezze el a házi feladatát: az atomenergia felhasználásával, a szénkészletek kiaknázásával, német gáz repesztéses kitermelésével, vízenergiával, illetve a nap- és a szélenergia kiegészítő energiaforrásaival érje el az ország energetikai önellátását. Amennyiben Németország visszatér az energetikai észszerűséghez, újra számíthat európai megértésre. Jelenleg azonban az energiarendszere kettős – ennek megfelelően az árak is megkettőzöttek. A megkettőzés oka, hogy a nap- és szélenergiából származó minden egyes kilowattórát ugyanolyan nagyságrendben kell tartalék gázerőművekkel biztosítani, vagyis minél több a napelem és szélpark, annál több a gázerőmű is – mindez természetesen az orosz háború miatti gázínség kellős közepén. Mint említettük, ez a világ legostobább energiapolitikája, de le kell egyúttal szögezni, egyben a világ legtársadalomellenesebb energiapolitikája is.

A németek félnek a most következő téltől. Villanyradiátorokkal szerelkeznek fel, hogy ki tudják védeni a lehetséges fűtéskimaradásokat. De ha ezeket a készülékeket mind bekapcsolják ősszel és télen, a hálózatok túlterheltsége miatt igen gyorsan sötétség borul Németországra. Ha pedig még sok villanyautó-sofőr betankol áramból, miközben sem a nap nem süt, sem a szél nem fúj – mindkettő előfordulhat a természetben –, akkor országunk gyorsan odajut, ahová a Zöldek akarják, hogy jusson: vissza a természethez! Az őserdőben mindig áramkimaradás van.