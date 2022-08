Tényleg működnek a szankciók?

Itthon a vállalkozások talán valamivel kisebb mértékű pluszteherrel fognak szembenézni, de nem sokkal. Nekik nagyjából négy-hatszoros rezsiemelkedéssel kell szembesülniük – egyelőre. Egy műhelytulajdonos arról számolt be nekem, hogy a jelenlegi árszinten minden hónapban kétmillió forintot emésztene fel a megtakarításaiból csupán az, ha nyitva tart, még akkor is, ha az alkalmazottai felét elbocsátja. A B verzió, hogy többszörösére emeli az árakat, ám így a vevők is elmaradnak. A C verzió pedig, hogy hónapokra, akár évekre is bezárja a boltot, ha tartósan ilyen energiaárakkal nézünk szembe. A műhely mellett a családi házat is fenn kell tartania, aminek szintén nem kis költségei vannak. A bezárt műhellyel havi két és fél millió helyett „csak” félmillió a mínusz.

Jól hangzik az a Németországban harsogott mondat, hogy az üzleteket, lakásokat csak 18-20 fokra kell felfűteni.

Adódik persze a kérdés, hogy mit csináljon mondjuk a kozmetikus, ha a vendégen épp nincs semmi alul vagy felül egy kezeléskor. Hiszen mégsem ültetheti a klienst 20 fokban (fél)pucéran. A dilemma ugyanaz: többszörös áremelés, ideiglenes vagy tartós, esetleg végleges bezárás.

Budapesten most 2500–3000 forintért lehet kapni egy jobb pizzát. Kérdés, hogy ki hajlandó ezért kifizetni tízezer forintot vagy esetleg ennél is többet. Nehéz ebben a változékony szituációban pontos árakat mondani, a piaci szereplők a pékektől kezdve a szálláshelyet üzemeltetőkön és a vendéglátósokon át nem is mernek ilyesmit tenni. Az előrejelzések között 10–30 százalékos inflációs adatok szerepelnek. De ha hat-tízszeresére emelkedik a rezsi, akkor lehetséges, hogy az áru vagy szolgáltatás csak harminc százalékkal – vagyis 1,3-szeresére – drágul a fogyasztónál? Aligha, de persze a drágulás mértéke rengeteg mindentől függ.

Mindeközben számos olyan tényező van, ami tovább súlyosbítja a helyzetet. Ilyen például az, hogy a téli gázár mindig jóval magasabb, ezért ha télen is exportra szorul Európa, akkor az oroszok már most megüzenték, hogy akár hatvan százalékkal magasabb árakra számíthatunk. A történelmi léptékű aszály nemcsak az élelmiszer-termelésben okoz fennakadásokat, hanem az árampiacot is a feje tetejére állította. Az áram ára sosem látott magasságokban van. A lapok most ezerforintos kenyérről írnak szörnyülködve, de lesz az még háromezer forint is idén, ha így haladunk. Nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában.

A történet vége már most borítékolható. Hazánkban és az EU-ban az egyik legnagyobb munkaadói csoportot a kis- és középvállalkozások jelentik. Ezeknek a cégeknek egy jelentős része megy a levesbe. Nemcsak Magyarországon, hanem az egész kontinensen. A brutális áremelkedések és a növekvő munkanélküliség pedig ördögi kört indít be.