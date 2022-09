A szankciók nem működnek

A szankciós politika nem működik, az EU viselkedése pedig teljes mértékben szembemegy az érdekeinkkel. Ami történik, az nem szolgálja az európai emberek érdekét, sem társadalmi, sem pedig gazdasági értelemben. Az, ami most történik, nem másról, mint az euró­pai érdekek kiszolgáltatásáról szól. Az Európai Unió végképp kiírja magát a globális gazdasági versenyből.

Magyarország már az elején kimondta, hogy a szankciós politika nem működik. Sajnos megint igazunk lett.

Mi a magunk részéről minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy hazánkat megvédjük a felelőtlen, önsorsrontó politika következményeitől. Azonban azzal is tisztában kell lenni, hogy egyedül ez csak részben sikerülhet. A gyors és hatékony megoldás: a szankciós politika felfüggesztése és a béke elősegítése diplomáciai megoldásokon keresztül. Ennek kellene lennie egy magára valamit is adó, saját szerepét nem másodhegedűsként elképzelő EU feladata a mai helyzetben. Itt az ideje kilépni a brüsszeli párhuzamos valóságból, szembenézni a realitásokkal, és egyszer s mindenkorra véget vetni annak a rémálomnak, ami a szemünk láttára alakult ki, pedig nem is aludtunk.

A szerző országgyűlési képviselő, a külügyi bizottság alelnöke (Fidesz)

Borítókép: Az Európai Parlament (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)