Nem szabad letérni a magyar útról!

Az energiaszektor extraprofitjának megadóztatása és az így befolyt bevételekből a lakosság és a vállalatok energiaköltségének támogatása régi történet, sok ország, köztük Magyarország már meglépte, de sok ország, például Németország tartózkodott ettől.

Nincs új a nap alatt, az ársapkákat és az extraprofitadókat mi, magyarok már nemzeti szinten és célzottan alkalmazzuk. De jó lenne újabb ötleteket is keresni. Abból kell kiindulni, hogy mára az energiaárak gazdasági hatásai sokkal erősebbek, mint a fiskális vagy monetáris politika hatásai. A kormányoknak és a jegybankoknak egyre nagyobb kontrollt kell gyakorolniuk az energiaárak felett.

Az energiatőzsdéken az árak jelenleg rendkívül nagy volatilitás mellett emelkednek, amit súlyosbít, hogy a káoszba a világ spekulánsai is örömmel szállnak be. Segíti őket, hogy ilyen magas árak mellett a likviditás elapadt, és ma már egy kisebb vásárlással vagy eladással is befolyásolni lehet az árakat. Érdemes lenne tehát az energiatőzsdék felügyeletét megerősíteni és így a túlzott spekulá­ciót megakadályozni.

Újabb kezelendő probléma, hogy az energiakereskedelem nem transzparens. Minden országnak saját energiatőzsdéje van, és országonként különböző szervezetek látják el ennek felügyeletét. Ezek az energiatőzsdék ugyan referenciaárként szolgálnak, de az ügyletek nagy része a tőzsdén kívül történik.

Vannak emellett hosszú távú szerződések Oroszországgal, Norvégiával vagy más gázexportáló országokkal, ezen szerződések tartalma viszont nem nyilvános, a feltételek, az árak országonként eltérők. Ebből is látszik, hogy amíg a pénzügyi piacaink, bankjaink működése sokszor túlszabályozottá vált – főleg a Lehman Brothers csődje után –, az energiapiacokat az alulszabályozottság jellemzi. De valóban mindig egy válság kell ahhoz, hogy a fontosabb piacokat megfelelően szabályozzuk?

Végül foglalkozzunk egy kicsit a monetáris politikával! Egy energiaválságban a monetáris és kamatpolitika hatásfoka nagyon alacsony, miközben az energiaár ma már az egyik legfontosabb eleme a transzmissziónak. Az árak csökkentésével azonban mérsékelhető az infláció és élénkíthető a gazdaság. Emiatt a jegybankokat fel kell ruházni az energiapiac (akár átmeneti) befolyásolásának, az energiaárak intervenciós lehetőségével.

Az Európai Központi Bank így beléphetne az energiapiacra azzal a szándékkal, hogy javítsa a likviditást és interveniáljon. Az energiapiaci beavatkozást egy, a jegybankok által finanszírozott pénzügyi alap is végezhetné európai szinten.

Brüsszel inkább távolodik, mind közeledik a megoldáshoz. A háborús gazdaság európai szinten alakult ki, de nekünk lokálisan kell ezt a csapdahelyzetet elkerülnünk. Segély helyett munkát, mértéktelen, fogyasztást finanszírozó eladósodás helyett kapacitásmegőrző és -növelő beruházásokat és célzott segítségnyújtást, de legfőképpen a gazdaság „lekapcsolása” helyett az ország működésének biztosítását kell választanunk.

Az energiaháborúban nemcsak a lakosság rezsicsökkentésének fenntartása, hanem az energiaintenzív iparágakban a sérülékeny kis- és középvállalatok támogatása is egyre fontosabbá válik. Ma már sok cég képtelen a fogyasztói árak emelésével kompenzálni az energiaköltségek emelkedését. Egyrészt ekkora áremelést már nem tud végrehajtani a piacon, másrészt ebben az esetben a kereslet visszaesésével is kalkulálnia kell. Nem jön ki a matek.

A gazdaság, a munkahelyek és a családok védelme érdekében proaktívan segíteni kell az életképes vállalatokon. Egy háborús gazdasági környezetben sem szabad tehát szem elől téveszteni nemzetgazdaságunk legfontosabb pilléreinek védelmét, nem szabad letérni a magyar útról.

A szerző gazdaságfejlesztési miniszter



