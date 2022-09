Töredékek Tamási Áron ürügyén

Németh 1935-ből ezt hagyományozta ránk: „Soha íróember úgy hozzá nem tartozott tehetségében is a családjához, falujához, mint ő. Akárhol metszed meg ezt a falut, az ő szava csorog belőle, s amit különösnek, egyéninek, olykor-olykor erőltetetten provinciá­lisnak találtam benne, íme, itt ömlött ebből a családból, mely nagyságáról alig-alig tudott valamit. […] A népek, amíg fiatalok, harcolnak, alkotnak, nemzenek: amikor bekeríti őket a sors, ha kiválók voltak, költők lesznek. Amivel Áron bennünket elbűvölt, az ennek a halálhoz szokott népnek édes költészete. S csak a költészetet tápláló halálhoz maradna hű, ha bezárkózna népével e felfegyverzett, elvágott faluba, melynek kertjeibe ma farkascsordák húzódnak le a vadász híján elvaduló rengetegből.”

Igen, Székelyföldön mindenki bárdnak születik. Van, aki elfelejti a dalokat, mások dúdolgatják egy életen át, akadnak, akik rögvest kikiáltják a világnak. De bárhogy is legyen, a teremtő gondolat minden sarokban ott fészkel Farkaslakán.

Amikor elolvastam Tamási Gáspár önéletírását, amely mellesleg kitüntetett munkája Áron öccsének, pedig esküszöm, hogy nem az egyetemről ömlött belé a tudomány, szóval, amikor a Vadon nőtt gyöngyvirágot kézbe vettem, és gyönyörködtem burjánzó mondataiban, érces szavaiban, úgy éreztem, mintha virágzó napfénybe forgatnék egy hatalmas csokor frissen szedett piros rózsát.

Aki székely, az tehát bárd is egyben, aki pedig Tamási, kétségtelenül született író a Hargita innenső oldalán, ahol – újfent Németh szerint – a móka és kacagás lakik, míg túlfelén, Csíkban a ballada. Itt a nép nem szociológiai fogalom, hanem eleven valóság.

Jót kell beszélgetni a helyiekkel, nem is beszélgetni, leginkább csak hallgatni a csilingelő mondatfűzést, régi korokból itt maradt szóvirágokat, fejtegetni a székely metaforákat. Lehetetlen eltelni cifra magyarságukkal és persze a kalaplengető elismeréssel, ahogyan a nagy íróról beszélnek.

Jártam azóta is sokszor arra, legutóbb pár éve, amikor a családdal újra meglátogattuk Tamási Áron szülőházát. Bizony, sokat változott a kis lak, csodálatosan megszépítették, felújították. Mindenfelé régi fotók, Tamási-mondások, bölcsességek a falon, de olyan sok tanulsággal, hogy a legszívesebben mindegyiket magammal vinném, ahogyan térben és a lélekben egyre mélyebbre hatolunk Székelyföldre. Ha itt vagy, kézen fogtad a magyar irodalom legnagyobbjait.

Felsorolni is lehetetlenség, ki mindenki fordult meg itt ebben a kis házban. És most te is itt lehetsz, járj halkan, mint a szentélyben, és figyelj, okosodj. „Helyetted nem mehetek”, ahogyan a P. Mobil énekelte Erdélyről, és milyen jól énekelte.

Mit meséljünk még erről a tájról? Mit mondjunk Tamási Áron évfordulóján? Múlt és jövő errefelé kéz a kézben jár. A régi feljegyzés szerint valamikor innen nem is olyan messze, a pálfalvi tetőn gurították a söröshordót a középkori székelyek.

Ha sok eső esik nyáron, a főútról is látod az erdők szélén vigyázzba merevedő vargányahadsereget. Itt etette Áron budapesti szardíniával a családtagjait, nem rossz, mondta a fivére, de többé nem eszem belőle, mert ilyen kicsiny halakat csak cigányok ettek errefelé, s még olajban és… Hát, olyan nincs is, kicsi barátom. Régi szilvafajtákból élesztgetnek pálinkát Oroszhegyen ismerős férfiak, lejjebb, egy faluval, Székelyszentkirályon pedig a vackorra esküszik egy kacsingatós székely bácsi.