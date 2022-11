A woke-kapuőrök máris bosszút álltak Elon Muskon

Amerika úgynevezett liberális és progresszív köreiben divatossá vált gyűlölni Elon Muskot. Ugyanakkor számos hírmagyarázat igyekszik megválaszolni a kérdést, miért is gyűlölik őt a progresszívek. A rövid válasz, hogy Musk azon nagyon kevés milliárdos egyike, akik készek nyilvánosan elhatárolódni a céges világot uraló woke-értékektől. Nem csak arról van szó, hogy nagyon kapitalista főnök. Igencsak népszerű is, és nagy nyilvánosságot, valamint ismertséget szerzett azáltal, hogy trendivé tette a szénhidrogénmentes autókat.

Musk olyan imázst alakított ki magáról, mint aki készen áll a társadalmi igazságosságról vallott ortodox kép megkérdőjelezésére. Számos alkalommal a szólásszabadság abszolút híveként utalt önmagára. Amikor véghezvitte a Twitter mikro­blog-szolgáltató felvásárlását, megüzente 110 millió követőjének, hogy „Szabad a (Twitter-)madár”, és „Következzenek a jó idők!”. Ám amikor Musk kijelentette, hogy a Twitter a szólás­szabadság menedéke, a nyelvi rendőrködés hívei gyorsan mozgósították a táborukat, és akcióba léptek.

Ráharaptak az arra való puszta utalásra is, hogy Donald Trump amerikai exelnököt visszaengednék a Twitterre. A szólásszabadság ellenzői rögvest kijelentették: a Twitter azzal a veszéllyel jár, hogy a rasszisták, fasiszták és homofóbok menedékévé válik. Az ő szempontjukból a szólásszabadság a gyűlöletbeszéd szinonimája. Paradox, hogy egy olyan mozgalomnak, amelyet ilyen mániákusan foglalkoztat a gyűlölet, semmiféle gondot nem okoz, hogy kinyilvánítsa Musk iránti gyűlöletét.

Érdemes megjegyezni, hogy Musk ez idáig nem tett lépéseket arra, hogy felszabadítsa cenzoraitól a Twittert. Mindazonáltal jól összehangolt propagandakampány indult annak az állításnak a terjesztésére, hogy amióta átvette a vállalatot, a Twitter a gyűlölet emésztőgödrévé vált. Hírmagyarázók felhívták a figyelmet az amerikai Montclairi Állami Egyetem egy „új tanulmányára”, amely állítólag a gyűlöletbeszéd drámai mértékű elharapózását mutatta közvetlenül azután, hogy Musk felvásárolta a médiaplatformot.

Annak dacára, hogy nem álltak be változások a Twitter tartalomkorlátozásában, egyes kutatók szerint a felhasználók egy része Musk vezetését szemlátomást a gyűlölet internetes terjesztésére való nyílt felszólításnak tekintette. Ezeknek a kutatóknak a szempontjából annak az ígéretnek, hogy a Twitter szabad nyílt térré válik, elkerülhetetlen velejárója az arra való felhívás, hogy férkőzzenek be a gyűlölködők.

Fontos körülmény, hogy Joe Biden amerikai elnök is beszállt ebbe, és löketet adott a Twitter-ellenes gárdának. Biden színpadiasan kijelentette: „Musk egyszer csak felvásárol egy társaságot, amely világszerte hazugságokat okád”. Az elnök tévesen állította, hogy „már nincsenek szerkesztők”, majd feltette a kérdést: „Hogyan is várjuk el, hogy gyermekeink megértsék, mi forog kockán?” Biden Musk elleni támadása jelzés volt, hogy utóbbi szabad préda.

Nyomban az első számú közellenséggé vált annak a brigádnak a szemében, amely azt hirdeti: amint megmozdul, cenzúrázni kell! Ellenfelei gyorsan megszervezték a #StopToxicTwitter (Állítsuk meg a mérgező Twittert!) kampányt, amelyben több mint hatvan támogató- és nyomásgyakorló csoport szerepel. Eközben a The New York Times is beszámolt arról: mivel „növekszik az azzal kapcsolatos félelem, hogy a félretájékoztatás és a gyűlöletbeszéd szabadon terjeszkedhet” ezen a közösségi platformon, számos nagyvállalat felfüggesztette a Twitter-hirdetéseit.