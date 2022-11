Karácsony, a pancser álkörnyezetvédő

Ne köntörfalazzunk: a főpolgármester valójában népszerűtlen, és éppen ezért van szükség átlátszó PR-mentőakciókra, amelyekhez a Potemkin-kulisszákat a sokszorosan lejáratódott, egyes pártok, személyek alaptalan felturbózásában régebben is jeleskedő közvélemény-kutató cég szolgáltatja.

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője nevezte a csúfondáros mosolyú főpolgármestert találóan politikai pedofilnak.

Akkor az szolgáltatta az okot a definícióra, hogy Karácsony elvtárs a pedagógustüntetésen, illetve az élőláncban való részvételét igazoló, magamutogató fotóhoz azt írta, hogy az oktatás közös ügyünk, a gyerekek mindannyiunk közös gyerekei, és úgymond mi nem adjuk a jövőnket.

Hozzábiggyesztette a kötelező, dögunalmassá szajkózott liberális hamis klisét: „Legyen szabad az ország, legyen szabad az oktatás!” A fideszes országgyűlési képviselő annyit jegyzett meg lakonikusan, Karácsony politikai pedofíliájának alátámasztásául: „Gergely! Az én gyerekeim kicsit sem a tieid. Rohadtul tartsd távol magad tőlük!”

A főpolgármester ugyanis éppen azt az álságos kollektivizmust alkalmazza, amivel mindenre jogot formál, amihez semmi köze, ami viszont a kötelessége volna, azt szántszándékkal lerontja, kevésbé kedvezőtlen esetben elhanyagolja.

A politikai pedofília terminus technicust továbbfejlesztve nevezhetjük ezt politikai malofíliának, mivel a „malo” latinul rosszat jelent. Karácsony tudniillik az ellenkező naiv beállítások ellenére a sok rosszat nem csupán ügyetlenségből, tutyimutyiságból követi el, zúdítja a lakosság nyakába, hanem készakarva, szándékosan.

Azt akarja elérni, hogy a budapesti emberek szokjanak hozzá ismét minden rosszhoz a piszkos, bűzös aluljáróktól, közterületektől kezdve a rozoga járművekig, a lucaszéke lassúsággal, nyögvenyelősen haladó beruházásokig, felújításokig. És nem elég, hogy az emberek elviselik a tönkrevágott közlekedést, a bedugult fővárost, a főpolgármester dicséretet is vár azért, hogy sokkal drágábban, butított tartalommal, csigatempóban készülget a Blaha Lujza tér vagy a Lánchíd.

Legutóbb a világviszonylatban is kiemelkedő állatkerti bio­dóm építésének cserbenhagyásával támadta meg a polgárok idegrendszerét, miután bár vállalták, a jelek szerint mégsem akarják befejezni az építkezést, és – ezt is – a kormányra hagynák. A készülő épületet amiatt utálja Karácsony, mint a Városliget újjászületését is: mert fejlesztés.

Márpedig számára a szponzorok előírták, hogy mindent fúrjon, ellenezzen, amit saját erőből elérünk. Ő viszont csak egyet tud elérni a sok rossz lakosságra erőltetésével. Végleg meg fogja utáltatni magát és korrupt pereputtyát az emberekkel.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Mirkó István)