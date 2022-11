Most jöjjön a vidék!

Sokakat zavaró kifejezés, hogy általában, aki vidékről megy a fővárosba, az „felmegy”, aki meg onnan vidékre, az „lemegy”. Ennek ellenére a magyarok túlnyomó része így mondja. Vagyis tízmillió honfitársunkból kétmillió fenn található, nyolcmillió pedig lenn. A tréfát félretéve: miközben évtizedek óta irritáló dolog lehet ez a kicsengés, addig sajnos magában hordozza a lényeget: Magyarországból valójában kettő van. Budapest és a vidék. Nézzük ennek a gazdasági vetületét!

Miután az ország éves GDP-jének (bruttó hazai termék) tekintélyes része a fővárosban termelődik, a vidék egyes területeinek lemaradása hatalmas. Akkora az eltérés Budapest és a vidéki Magyarország között, hogy az még Európában is szinte páratlan.

Elég csak rápillantani a legutóbbi, az Eurostat által készített 2021-es statisztikára. Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritással korrigált GDP tekintetében Budapest az EU-átlag 151 százalékát hozza, amivel előzi Bécset vagy Berlint! Ugyanakkor a kiugró érték mögött nem feltétlenül a főváros kiemelkedő életszínvonala húzódik meg, hanem az, hogy az egy főre jutó GDP-t jelentősen emelik az itt tevékenykedő multinacio­nális leányvállalatok. Ezzel szemben az alföldi régiók mutatói különösen negatívak. Az Észak-Alföld például az euró­pai u­niós átlag felének megfelelő GDP-t sem termelt, de a mutató a Dél-Alföldön is mindössze az átlag 54 százalékának megfelelő nagyságú volt, és Észak-Magyarországon is csak annak felét érte el. Pedig a magyar gazdaság fejlődése töretlen, és ezekben a régiókban is öt-hat százalékos évente a fejlődés.

Érdemes konkrétan kitérni arra is, hogy Magyarország vásárlóerő-paritáson számított GDP-je 2021-ben két százalékponttal került közelebb az uniós átlaghoz, a 2020-as 74 százalék után tavaly már a 76 százalékát tette ki. Ezzel a visegrádi országok közül a legnagyobb fejlődést érte el, hiszen míg Lengyelország felzárkózása egy százalékpontos volt, addig Csehország egy, Szlovákia pedig két százalékponttal még távolodott is az átlagtól. De talán ennél is fontosabb, hogy beigazolódott, amit korábban csak sejtettünk: hazánk megelőzte az 1986 óta EU-tagállam Portugáliát, ezzel egy hellyel előrelépett az uniós GDP-rangsorban. És fontos eloszlatni azt a tévhitet is, hogy Románia megelőzte volna Magyarországot.