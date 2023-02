Háború és demográfiai tél

Romániában tavaly csaknem százéves mélypontra csökkent a megszületett gyermekek száma, így a természetes népességfogyás 2022-ben meghaladta a százezret. Uniós szinten is riasztó a horvát népességfogyás, déli szomszédunk tíz év alatt elveszítette lakosságának mintegy tíz százalékát. A születések számának csökkenése miatt a második világháború óta nem jöttek ilyen gyenge demográfiai adatok Franciaországból, a lakosság minimális növekedése kizárólag a bevándorlási többletnek köszönhető. Németországban is kevesebben születtek és többen haltak meg 2022-ben, mint egy évvel korábban, a jelentős bevándorlás nélkül a népesség már ötven év óta folyamatosan csökkenne. Hollandiában 1900 óta először fordult elő tavaly, hogy a halálozások száma meghaladta a születésekét, de a rohamosan növekvő migráció miatt itt is nőtt az ország lakossága.