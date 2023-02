Hivatásos árulóink

Ide jutottunk: a napi rutin részévé vált, hogy magyarországi telephelyű balliberális „politikusok” kimennek Brüsszelbe, Berlinbe, Washingtonba, és diktatúrázzák, gyalázzák a saját hazájukat. Azt az országot, ahol születtek. (Jó, nem mindegyikük.) Pénzmegvonást, kötelezettségszegési eljárást, minél súlyosabb büntetést követelnek ellene. Ha a legcsekélyebb igazságmagja, tényalapja lenne a Magyarországra szórt rágalmaiknak, tehát például az ellenzék vezetői börtönben sínylődnének, miként az egy diktatúrában elvárható, a balliberális média be lenne tiltva, a kormányétól eltérő véleményen lévőket elvinné a karhatalom, a tüntetők szemét Gyurcsány-módszerrel kilövöldözné a rendőrség, akkor némileg érthető lenne a folyamatos sipákolás, segítségkérés. Ám ilyesmik nem történnek. Nem nálunk történnek.

A más véleményen lévőket nem nálunk, hanem a „művelt” Nyugaton hurcolják el bilincsben. Ehhez elég, ha tiltakoznak az erőszakos népességcsere-program ellen, tudósítanak migránsbűnözők büntetőperéről (Tommy Robinson), nem tetszik nekik az óvodai genderagymosás, esetleg csöndesen imádkozni merészelnek a meggyilkolt magzatokért egy abortuszklinika előtt. Aki nem teljesen korlátolt, láthatja, hogy a magyar sajtó sokszínűbb, mint az egyoldalú, kézi vezérelt nyugati fősodratú „Lügenpresse”. Nálunk mindenféle vélemény megjelenhet – arrafelé csak az, ami a kánonba illeszkedik.

Magyarországon az anarchista csőcselék az amerikai ügyvivő pszichikai bűnsegédletével, következmények nélkül megostromolhatta a Fidesz székházát, elfoglalhatott hidakat, egyetemeket, mégsem verték agyba-főbe őket, mint például Franciaországban mostanában Macron rendőrsége a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakozókat. Errefelé nemhogy nem zárják rács mögé a balliberális politikusokat, de még Gyurcsány ügyvédje is évek óta szabadlábon garázdálkodhat, noha sok milliárdos költségvetési csalással vádolják. „Független” bíróságok, fékek-ellensúlyok rendszere? Sorra fölmentették a korrupciós vádak alól azokat a baloldali politikusbűnözőket, akikről az elszámoltatási kormánybiztos meg az ügyészség dokumentumokkal bizonyította, mekkora kárt okoztak a közvagyonban. Annak sem lett következménye, hogy 2018-ban az akkor még Darák Péter vezette Kúria „véletlenül” rosszul értelmezte a jogszabályokat a levélszavazatok terén, és megfosztotta a Fideszt egy parlamenti mandátumtól. És akkor arról handabandázik a Sargentini, legutóbb meg ez a Delbos-Corfield, hogy a Fidesz veszélyezteti a bíróságok függetlenségét. Valójában a Soros „civiljei” által „érzékenyített”, szélsőségesen elfogult, ítéleteikkel nyíltan politizáló balliberális bírók veszélyeztetik a honi jogszolgáltatást.

Onnan indultunk: napi rutin lett, hogy magyar politikusok idegenben a hazájukat köpködik, Magyarország megbüntetését követelik, tönkretételéért lobbiznak. Ezt nem lehet, és nem szabad megszokni, nem válhat természetessé!

Minden egyes ilyen árulást be kell mutatni, elkövetőit néven nevezni, pellengérre állítani! Még akkor is, ha annyira elszaporodott a hitványság, hogy alig lehet beleszuszakolni ekkora lapterjedelembe.

S hogy miről jutott mindez eszembe? Minapi hír: Karácsony Gergely bárgyú fotót posztolva megüzente, Brüsszelbe megy a magyar jogállamiságról konferenciázni. És persze vonattal, mondván, azzal spórol „néhány mázsa szén-dioxidot a bolygónak és egy kis pénzt az önkormányzatnak”. (Ennyire hülyének néz minket? Még ha különgéppel repülne, az sem szennyezne ennyit. Amúgy interneten könnyű „kinyomozni”: repülővel két óra az út, és olcsóbb, mint a félnapos vonatozás. Ennyit a spórolásról. Arról nem szólva, a budapestiek nem azért fizetik Karácsonyt, hogy napokra eltűnjön, külföldi konferenciákon pezsgőzgessen a liberális haverjaival.) Szóval megérkezett Brüsszelbe a Városok a jogállamiságért nevezetű konferenciára, és ott a következőket adta elő: a jogállamiság védelmében létrehozott eszközök gyengék, alkalmazásuk lassú. Egyebek mellett ez tette lehetővé, hogy olyan „hibrid rezsimek” jöhessenek létre az Európai Unión belül, mint Magyarország. Hozzátette: ez az ország nagyon messze áll azon elvárások megvalósításától, amelyeket az Euró­pai Unió a csatlakozásra váró államoktól megkövetel. Bizonyítékokkal nem fárasztotta a hallgatóságot. Minek is? Ha fárasztotta volna, ezredszer is a fékek-ellensúlyokról, a jogállamiságról vagy az oktatás-egészségügyről beszélt volna, amikkel már nyilván ő is torkig van.

Olyan liberális toposzok ezek, melyek az ő belterjes köreik­ben nem szorulnak bizonyításra: egyszer, egy „civil” szervezet vagy ­uniós gittegylet kimutatta, hogy így van, és onnantól lehet rá hivatkozni.

A magyarországi balmédia – a Telextől a 444-en és 24-en át a HVG-ig – másból sem áll, mint efféle körbehivatkozásokból. Sargentini megírja, hogy független Soros-civilek szerint Magyarországon diktatúra van. Ezután pedig a független Soros-civilek lelkendezve újságolják, hogy Sargentini szerint Magyarországon diktatúra van. Egy jól szervezett, nemzetközi maffiahálózat ez, amelynek minden egyes fogaskereke tudja, mi a ­teendője. Talán még Karácsony is, bár őbenne nem vagyok biztos. Neki azt porciózták ki, hogy csúcsbénán vezesse Budapestet, aztán az általa okozott káoszt a kormányra kenje, folyamatos feszültséget szítson. Ezt egész ügyesen végre is hajtja.

Eközben Karácsony brüsszeli csápja („tanácsadója”), Jávor Benedek a lengyel Euractivnak adott interjút. Jávor, aki még európai parlamenti képviselőként lelkesen megszavazta a Sargentini-jelentést, most azt hantázza, hogy Magyarország drágábban vásárolja a gázt az oroszoktól, mint amennyit más országok fizetnek a gázért. Miközben még a gyengeelméjűek is tudják, hogy a magyar rezsiköltségek a legalacsonyabbak az unióban. És nem az oroszoktól, hanem a világpiac­ról beszerzett gázmennyiség drágítja a korábbiakhoz képest, ami pedig az irracionális, kontraproduktív brüsszeli szankciók következménye. „Az Oroszországtól való függés és Ukrajna megszállásának pénzügyi támogatása a gáz túlfizetésével Orbán Viktor tudatos politikai döntése” – közli Jávor. Vagyis mi fizetjük Ukrajna megszállásának költségeit.

Jávor nemcsak tudatosan hazudik, hanem mérhetetlenül aljas is. Szerinte már-már Orbán tehet a háborúról. Aztán még erre is képes rátenni egy lapáttal. „Oroszország nem zsarolja Magyarországot az árakkal, mert azok már így is magasabbak, mint máshol. […] A magyarok önként teszik meg azt, amit más zsarolásra tenne. Jó kapcsolatokat akarnak fenntartani Oroszországgal. […] Úgy vélik, hogy Moszkva legyőzi Ukrajnát, és van esély az ukrán határok módosítására és Kárpátalja annektálására” – lódítja.

Jávor hazudozása és aljassága itt már nemzetbiztonsági kockázatot jelent, magyarok életét veszélyezteti. Tudniillik az amerikaiak ukrán bábkormánya Kárpátalján hónapok óta hecckampányt folytat a magyar kisebbség ellen: eltüntetik szobraikat, emléktábláikat, tiltják anyanyelvhasználatukat, intézményvezetői­ket halállistára teszik, kirúgják. Az állítólag unióérett ukrán vezetés magyarellenes lincshangulatot gerjesztett Kárpátalján.

Erre Jávor pipára gyújt a lőporraktárban és közli: a magyar kormány Kárpátalja bekebelezésére készül. Ám nem reménykedve hazudozik (ami talán enyhítő körülmény lenne), hanem árulkodási célzattal. Hogy leleplezze a gonosz magyarokat, akik titokban vissza akarják szerezni, ami az övék. Jávorból kinézem: ő még Csonka-Magyarországot is Ukrajnához csatolná, ha azért a tartótisztjei megsimogatják a buksiját…

Itt már nem arról van szó, hogy Jávor Benedek normális-e, hanem hogy előre megfontolt, károkozási szándékkal hazudozik, amivel kétszázezer magyar testvérünk életét sodorja közvetlenül veszélybe.

A Nyugat által állig fölfegyverkezett ukrán martalócok róják ezekben a percekben is Ungvár, Munkács, Beregszász utcáit, és vadásznak ágyútölteléknek mindenkire, különösen a gyűlölt magyarokra. Egy ilyen Jávor-nyilatkozat bőven elég ürügy, hogy elszabaduljon a pokol.

Ha itt ezredannyira diktatúra lenne, amennyire Jávorék hirdetik, akkor Benedek legkésőbb most kerülne rács mögé.