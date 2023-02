Megerősítették a Meloni-kormányt

Lombardiában a 2018 óta regnáló Attilio Fontana (Liga), míg Lazióban Francesco Rocca (Olasz Testvérek) mögé sorakoztak föl. Az ellenzéki baloldali-globalista pártok a két tartományban két különböző felállásban indultak el. Fontana komolyan vehető kihívói a Demokrata Párt és az Öt Csillag Mozgalom által támogatott európai parlamenti képviselő, Pierfrancesco Majorino és a korábbi Berlusconi-bizalmas, a Fontanától tavaly ősszel elforduló Letizia Moratti volt.

Moratti a magukat centristának valló, korábbi szocialista miniszterelnök Matteo Renzi-féle Akció és Élő Olaszország pártokból álló szövetség támogatására számíthatott. Lazióban viszont ez a Renzi-féle szövetség állt a Demokrata Párt mellé, míg az Öt Csillag Mozgalom külön indult.

A jobboldal mind a két tartományban hatalmas, az őszi országos eredményénél is nagyobb győzelmet aratott. Lombardiában Fontana 55, Lazióban Rocca 54 százalékot kapott (szeptemberben előbbi tartományban ötven, utóbbiban 44 százalékot szereztek a kormánypártok). Mind a ketten több mint húsz (!) százalékkal előzték meg a legerősebb baloldali-globalista jelöltet.

Lombardiában harminc éve töretlen a jobboldal uralma, Laziónak tíz év baloldali regnálás után lesz újra konzervatív vezetése. A választók tehát megerősítették azt a bizalmat, amelyet ősszel adtak a Meloni–Salvini–Berlusconi-szövetségnek, nem sokkal a mindig szimbolikus jelentőségű első száz, kormányzásban töltött napjuk után.

Tanulságos ugyanakkor, hogyan alakultak a jobboldali pártok eredményei a két tartományban. Az Olasz Testvérek tovább erősödött Lazióban, ahol szeptemberben 31, most pedig 34 százalékot kapott. Lombardiában viszont rontott őszi eredményéhez képest: az akkori 28 után most 24 százalékot szerzett. Meloni pártja északon a Liga javára gyengült, ahol a két ligás lista összesen szintén 24 százaléknak örvendhetett (a párt logójával indított, 17 százalékot elérő lista mellett Attilio Fontana nevével is indítottak egy listát, az esetleges Salvini-kritikus szimpatizánsok könnyebb megszólítására – utóbbi hét százalékot kapott). Lazióban is tudott erősödni a Liga, hat helyett most kilenc százalékot ért el.

A lombardiai szavazatok megerősítik a párt élén Matteo Salvinit. A szeptemberi gyengébb parlamenti választási eredményt sokan számon kérték rajta. Massimiliano Fedriga és Luca Zaia, a Liga Friuli–Venezia Giulia-i, illetve venetói helyi vezetői nem leplezték elégedetlenségüket az egy számjegyű országos eredmény miatt, sőt már a választás előtt szimbolikus volt, ahogyan Fedriga a Liga hagyományos zöld, nem pedig a Salvini által bevezetett kék színű pólóban mondott kampánybeszédet.

Jegyezzük meg: nem adott teljes képet az erőviszonyokról, hogy önmagában az országos eredmény prizmáján keresztül értékelték a 2019-ben még negyven százalék körüli támogatottságnak örvendő párt teljesítményét. A mandátumokban sokkal jobb volt az őszi eredmény, köszönhe­tően Salvini jó egyezkedéseinek a szövetségesekkel. Lorenzo Fontana személyében pedig az alsóház elnöki pozícióját és fajsúlyos minisztériumokat is kaptak.